Retraites : Laurence Heydel Grillere, députée ardéchoise de la majorité, dénonce "les fausses informations"

Un million cent mille personnes ont manifesté dans la rue dans toute la France ce jeudi contre la réforme des retraites d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur. La CGT parle de 2 millions. Une mobilisation massive qui ne semble pas surprendre la députée Renaissance du Nord Ardèche, Laurence Heydel Grillere : "le sujet des retraites est un sujet qui a toujours été important pour les Français. Donc les plus grosses manifestations que nous avons eu en France ont toujours porté sur les retraites. Donc il y a une certaine logique à ce qu'il y a du monde dans la rue."

Laurence Heydel Grillère considère qu'il y a de l'incompréhension et de fausses informations diffusées sur cette réforme des retraites : "quand on entend, et notamment sur votre antenne ce matin, des interviewés qui disent "j'ai commencé à travailler à 17 ans et je ne veux pas travailler deux ans de plus". Est ce qu'ils parlent de la réforme précédente, donc de la réforme Touraine, ou est ce qu'il parle de la réforme actuelle qui justement prend en compte ce type de situation ? Parce que la réforme actuelle que nous proposons, si on a commencé à travailler avant 18 ans, on peut partir à partir de 60 ans".

Et la députée macroniste du Nord Ardèche pointe du doigt le discours tenus par les oppositions : "Quand vous entendez certains leaders, notamment la France Insoumise, dire que c'est une réforme qui est injuste pour les travailleurs les plus pauvres alors que nous revalorisons la retraite de 100 euros pour les plus pauvres pour ceux qui ont une carrière à taux plein, ce qu'ils disent est contraire au contenu de la réforme. Quand on entend ces mêmes personnes dire que c'est une retraite anti femme, c'est exactement la même chose. Cette réforme des retraites va justement permettre de corriger des inégalités par rapport aux femmes. Aujourd'hui, on sait que ce sont les femmes qui travaillent le plus longtemps. Ce sont elles qui sont obligées d'aller jusqu'à 67 ans. Donc quand on entend que c'est une retraite anti femme...je suis très étonnée."

"Est-ce qu'on veut sauver le système par répartition ?"

Laurence Heydel Grillere veut défendre cette réforme des retraites, la réexpliquer point par point : "je pense qu'il faut marteler qu'avec la réforme, quand on a commencé à travailler avant seize ans, on peut partir à partir de 58 ans, ce qui veut dire partir plus tôt qu'aujourd'hui. C'est une réforme de progrès. Je ne l'ai quasiment pas entendu. (...) Il faut écouter ce qu'ont dit les manifestants. Prendre la liste de tout ce qui a été demandé pour voir ce qui est déjà dans le texte."

Faut-il réécrire ce texte ? La députée du Nord Ardèche rappelle qu'il y a déjà eu des discussions en amont : "il faut quand même penser que cette réforme a été construite avec trois mois de concertation avec les organisations patronales, les organisations syndicales et les groupes parlementaires. Donc, il y a eu un travail de concertation. Notamment l'âge de 64 ans, c'est quand même une proposition du groupe LR. L'avantage du décalage à 64 ans, c'est de permettre de créer des recettes supplémentaires pour permettre à certains de partir plus tôt. Alors est ce que ça veut dire que les Français ne sont pas solidaires ? Je ne le crois pas. Si je vous demandais à vous si vous devez travailler trois mois ou six mois de plus pour que votre père, votre mère puissent partir en retraite dans de meilleures conditions, est-ce que vous serez prêt à le faire ? C'est quand même ça la question qui se pose. Est-ce que l'on veut sauver un système par répartition où les actifs cotisent pour les retraités ? C'est un système qui en faveur des plus pauvres parce que les plus riches, si on bascule sur un système par capitalisation, s'en sortiront toujours."

