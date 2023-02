Retraites : le geste d'Elisabeth Borne sur les carrières longues ne convainc pas les députés LR mécontents

Le député LR du Pas-de-Calais Pierre-Henri Dumont et Aurélien Pradié, le vice président de LR

Elisabeth Borne fait un pas en direction des députés de droite . La Première ministre annonce ce dimanche dans le Journal du Dimanche que les personnes qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront prendre leur retraite dès 63 ans, et non 64 ans. Le compte n'y est pas pour le député Les Républicains du Pas-de-Calais, Pierre-Henri Dumont.

"L'avancée présentée par la Première ministre ne va dans le sens de l'amendement déposé par l'ensemble des députés LR", a réagi l'élu ce dimanche sur franceinfo, toujours décidé à voter contre la réforme des retraites.

Pierre-Henri Dumont estime qu'Elisabeth Borne a "fermé la porte". "L'amendement que nous avions déposé était de dire que dès lors que nous avions cotisé au moins un trimestre avant l'âge de 21 ans, nous pouvions partir dès lors que nous avions l'ensemble de nos annuités, donc 43 annuités à taux plein sans décote, et ce, même si on n'avait pas atteint l'âge légal de départ", précise le député du Pas-de-Calais. "Ce n'est absolument pas le sens de ce qui a été dit" par Elisabeth Borne, selon lui.

Une tromperie pour Aurélien Pradié

Le vice-président exécutif du parti, Aurélien Pradié, voit dans le geste d'Elisabeth Borne "une tromperie qui ne respecte ni les Républicains, ni les Français". Combien sont encore prêts parmi les 62 députés LR à voter contre la réforme, comme ces deux parlementaires?

Reste à connaitre la position du président de LR Eric Ciotti, qui a répété samedi au Parisien souhaiter "voter une réforme des retraites". Un feu vert à leur proposition sur les carrières longues "permettra d'emporter une très large majorité dans le groupe LR", assure-t-il dans l'entretien.