Retraites : le message de l'Unsa au gouvernement : pas de de négociations sans le retrait de l'âge pivot

Vendredi 13 décembre, deux jours après les annonces du Premier ministre et quatre jours avant la prochaine journée de manifestations, le gouvernement fait face à l'unanimité des organisations syndicale sur la question des retraites. Sa réforme ne plaît à personne, et personne ne veut lâcher. Parmi les syndicats les moins "durs", l'Unsa demande à Edouard Philippe d'abandonner l'idée de l'âge pivot à 64 ans.

"Le Premier ministre annonce deux ans de travail supplémentaires pour tous les Français."

Pour son secrétaire régional Stéphane Matthey, âge pivot ou pas, ça signifie une chose : les Français devoir travailler plus pour toucher 100% de leur retraite : "le déclencheur, mercredi, c'est que le premier ministre annonce deux ans de travail supplémentaires pour tous les Français. On peut certes partir à 62 ans avec une décote de 10%, mais sans décote, c'est 64 ans. Donc ça les fait travailler deux ans de plus. Et c'est à effet immédiat, puisque dès 2022, les Français qui devaient partit en retraite à 62 ans, vont devoir travailler quatre mois de plus. Il vient de là le mécontentement de l'Unsa."

Pas de retour à la table des négociations... pour l'instant

Alors que faudrait-il à l'Unsa pour accepter de discuter à nouveau ? C'est simple comme un abandon, explique Stéphane Matthey : "le gouvernement retire ce point de blocage, qui est injuste, ensuite en retourne en négociations pour trouver des améliorations. Il y a un certain nombres de sujets qui ne sont pas clairs. Je ne sais pas si vous avez compris ce projet, je ne sais pas si vous avez réussi à faire une simulation, la réponse est non puisque c'est impossible."