Retraites : "Le pays risque d'être à feu et à sang", alerte le député Nicolas Sansu

Il est le seul en Berry à avoir voté pour la motion de censure transpartisane contre le gouvernement . Mais le député communiste du Cher, Nicolas Sansu, ne se sent pas isolé. "Neuf syndicats sont contre la réforme, 70% des Français et 90% des actifs le sont... Alors je ne sais pas qui doit se sentir seul", tranche l'élu sur l'antenne de France Bleu Berry. Il fustige un gouvernement "qui n'a plus de légitimité populaire" et qui "continue à passer en force".

ⓘ Publicité

Un appel à une grève massive jeudi

Nicolas Sansu fait aussi part de ses inquiétudes concernant les semaines à venir. "Le pays est complètement fracture et il risque d'être à feu et à sang", alerte le député ce mardi. Il regrette de ne pas avoir pu voter à l'Assemblée nationale et le recours du gouvernement à l'article 49-3. "J'ai vu des gens en rage et ils vont l'être encore plus aujourd'hui. On fait un bras d'honneur aux opposants et aux syndicats qui se sont rassemblés dans la plus grande dignité", ajoute-t-il.

Pour lui, la situation nécessite de l'apaisement et non pas une politique qui met de l'huile sur le feu. "Soit on retire la réforme soit on passe par un référendum pour s'en remettre au peuple", souligne Nicolas Sansu.

"On ne gouverne pas contre le peuple, ça se paye à un moment"