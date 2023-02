Retraites : le programme des manifestations de jeudi dans le Nord Franche-Comté

La bataille contre la réforme des retraites continue dans les rues du Nord Franche-Comté ce lundi. L'intersyndicale, qui réunit huit organisations , prévoit deux cortèges, à Belfort le matin et à Montbéliard le soir. Un même mot d'ordre, mais deux formes différentes.

Du bruit à Belfort

À Belfort la manifestation s'annonce bruyante. L'intersyndicale appelle les opposants à la réforme des retraites à se retrouver à 10h devant la Maison du Peuple. Avec casseroles, sifflets et instruments de musique pour faire le plus de bruit possible lors du passage du cortège devant la préfecture, "pour nous faire entendre du gouvernement qui est sourd à nos demandes de retrait de la réforme". L'intersyndicale se dit aussi prête à durcir le mouvement et mettre "la France à l'arrêt" le 7 mars si le projet de réforme n'est pas retiré.

Des lumières à Montbéliard

La formule avait fonctionné à Belfort samedi dernier, elle s'exporte à Montbéliard. La manifestation ce jeudi se fait aux flambeaux. Le départ est donné à 18h à la Pierre à Poissons (place des Halles / Denfert-Rochereau en bas de la rue piétonne). "Un mode d'action festif, familial et original", écrit l'intersyndicale, qui demande aux participants d'apporter leur "éclairage personnel ou d'utiliser les flambeaux qui seront mis à disposition sur place par les syndicats". Les manifestants peuvent aussi apporter tambours, sifflets et casseroles. Le défilé arpentera les rues du centre-ville comme les jours précédents.