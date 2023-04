Retraites : circulation très perturbée près du rond point Lazzaro à Colombelles, bloqué par des manifestants

En ce onzième jour d'action contre la réforme des retraites, ce jeudi 6 avril 2023 : le rond point de la zone industrielle Lazzaro, près de Normandial, à Colombelles (Calvados) est bloqué depuis ce matin et la circulation aux abords est toujours très perturbée ce midi.

La préfecture du Calvados a indiqué que des déviations sont en place. L'arrêt de bus Twisto "Hauts-Fourneaux" n'est pas desservi pour le moment. Les lignes 130 et 136 ne circulent pas.

Des déviations aussi aux abords de la zone commerciale de Mondeville 2 et Mondevillage, à cause d'un blocage sur le rond point de Décathlon, qui a commencé depuis 4h30 ce matin. Plusieurs dizaines de camions empêchent les livraisons à Leroy Merlin et Décathlon

Blocus au lycée Malherbe

Le lycée Malherbe est également bloqué depuis 7h30 ce matin, "malgré les interventions des adultes présents, les élèves du secondaire et leurs professeurs n'ont pas pu accéder aux locaux", indique l'établissement.

Des poubelles ont été placées devant les deux entrées, seuls les élèves des classes préparatoires pourraient rentrer.