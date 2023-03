Retraites : le youtubeur Nota Bene présent dans le cortège à Tours, "c'est bien de montrer qu'on s'engage"

Il a lui-même rendu public sa participation à la 9ème mobilisation contre la réforme des retraites à Tours, via son compte Twitter. Benjamin Brillaud, plus connu sous le nom de Nota Bene (nom de sa chaîne de vulgarisations historiques sur Youtube suivie par 2,2 millions d'abonnés), était présent dans le cortège tourangeau. "Je pense à moi, mais je pense aussi à mes proches, explique-t-il. Mon père est mort à 43 ans. Mes grands-parents sont morts très jeunes aussi. Ils n'ont pas pu profiter de la retraite et je pense qu'il faut continuer de se battre, de se mobiliser dans ce contexte actuel."

Interrogé sur le rôle que doivent - ou non - jouer les influenceurs et youtubeurs sur ces questions sociétales, Benjamin Brillaud n'élude rien : "Je ne sais pas si c'est mon rôle, mais en tout cas, je suis un citoyen comme les autres. Je me fais le relais de ces manifestations parce que je trouve que c'est important. Maintenant, c'est à chaque vidéaste, chaque personne un peu publique de prendre ses responsabilités. Certains vont vouloir s'exprimer, d'autres non. Mais je pense que c'est important de montrer que les gens ne sont pas seuls. Quand on a une responsabilité médiatique, c'est bien aussi de montrer qu'on s'engage. C'est sûr que lorsqu'on s'exprime sur un sujet politique, toutes les personnes qui nous suivent ne sont pas du même avis et heureusement. Mais je pense que chacun a le droit de manifester ses idées."

"La rupture du dialogue est dramatique"

Quant à la gestion de la contestation par le gouvernement, Benjamin Brillaud observe "un changement de mentalité" chez certains politiques. "La génération précédente, même s'ils ont fait des trucs pas jojos, avaient la conscience du peuple. Il y avait une peur de la rue. Aujourd'hui, ils sont déconnectés de ça. Là, ce qu'on essaie de montrer, c'est que la rue a une voix et qu'il faut l'écouter. La rue doit être légitime de temps en temps. Et là, la rupture de dialogue est dramatique."