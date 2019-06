Retraites : les Français partent plus tard mais avec une meilleure pension

Les retraites des Français ont augmenté ces dernières années. C'est ce que nous apprend le panorama annuel de la retraite de la Drees, le service statistiques des ministères sociaux. Les Français partent plus tard à la retraite mais sont globalement mieux lotis qu'avant. Précisons que ces chiffres datent de la fin 2017, ils n'incluent donc pas les dernières mesures comme l'augmentation de la CSG.

1381 euros brut par mois

La France comptait fin 2017 près de 16,2 millions de retraités "de droit direct", qui percevaient une retraite moyenne de 1.381 euros brut par mois, soit 2,1% de plus qu'en 2016. Cette hausse on la doit principalement à l'arrivée de nouveaux retraités "disposant de carrières plus favorables", explique le service statistique des ministères sociaux. Durant l'année 2017, 708.000 personnes ont liquidé pour la première fois une retraite "de droit direct" en mettant fin à leur activité professionnelle. La pension moyenne a augmenté de 30% entre la génération née en 1930 et celle née en 1950.

De fortes disparités selon les régions, les sexes et les parcours

Tous ces points positifs ne doivent pas occulter les grandes disparités entre les retraités. Les 20% les plus aisés ont un niveau de vie trois fois supérieur aux 20% les plus modestes. Les mieux lotis habitent l’Île-de-France, les plus précaires, eux, résident dans le Massif central et le Nord. Enfin les femmes sont beaucoup moins bien rémunérées. Près de 40% gagnent moins de 1000 euros par mois contre 23% des hommes.