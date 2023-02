Retraites : les opposants à la réforme font résonner leur colère dans les rues de Belfort

La bataille contre la réforme des retraites se passait dans la rue ce jeudi. Cinquième journée nationale de mobilisation contre le texte. À Belfort, le cortège était un peu moins dense que lors des précédentes manifestations, avec un peu plus de 2000 personnes selon nos observations. Rien d'étonnant un jeudi matin en période de vacances. Pour se faire entendre, les opposants à la réforme ont apporté casseroles, tambours, sifflets et autres instruments.

Le mot d'ordre était "faire du bruit pour se faire entendre". Après 5 manifestations, les opposants à la réforme ont l'impression que le gouvernement et les députés ne les écoutent pas. "Quand je vois le bruit de l'Assemblée, quelle tristesse", commente Céline Durozay, infirmière à l'hôpital de Trévenans et vice-présidente de la coordination nationale infirmière. "On comprend pourquoi ils ne nous entendent pas, ils ne sont déjà pas capables de s'écouter et de s'entendre entre eux", dit-elle au sujet des députés, dont les débats virulents agitent les réseaux sociaux ces dernières semaines.

Le coût de la grève

Pour les manifestants salariés, ce n'est pas non plus facile de faire grève cinq fois de suite. Cinq jours de salaire en moins, ce n'est pas rien pour Florian. "Je n'ai jamais fait grève, mais comme mes collègues participent au mouvement et que je ne suis pas trop d'accord avec la réforme, je les ai suivis", dit-il. "Pour l'instant on peut encore le tenir, après on verra au jour le jour".

Le mot d'ordre était "faire du bruit pour se faire entendre" © Radio France - Nicolas Joly

Cinquième jour de grève aussi pour Richard, informaticien, qui veut faire plus. Il veut bloquer le pays le 7 mars, "un premier pas, qu'on aurait déjà dû franchir", selon lui. L'intersyndicale est encore en discussion concernant ce blocage. Notamment sur les actions à mettre en place pour symboliser une France à l'arrêt.

Manifestation aux flambeaux à Montbéliard

Un rassemblement est aussi prévu à Montbéliard. Le rendez-vous est donné à 18h à la Pierre à poissons, pour un défilé aux flambeaux. Une formule qui avait eu du succès samedi dernier à Belfort.