Retraites : un peu moins de 2 000 participants à Belfort, mobilisation en baisse dans le Nord Franche-Comté

Les syndicats maintiennent la pression dans le Nord Franche-Comté avec une nouveauté ce samedi 11 mars : les cortèges habituellement présents à Belfort et Montbéliard sont rassemblés en une seule et même manifestation à Belfort. Les syndicats estiment une participation à "un peu plus de 2 000 personnes", une estimation ramenée en dessous des 2 000 participants selon les forces de l'ordre.

Comparée aux chiffres du dernier samedi de mobilisation, la participation est en baisse : celle du samedi 11 février avait rassemblé 4 000 personnes selon les syndicats, 2 600 personnes selon la police. "Ce n'est pas un coup dur, c'est déjà très bien pour un samedi avec de la neige" estime l'intersyndicale ce samedi au micro France Bleu Belfort-Montbéliard.

Une centaine de voitures sur l'A36 pour l'opération escargot

Le défilé s'est élancé à 10h depuis la Maison du Peuple, pour un parcours similaire aux précédentes mobilisations, avec une arrivée prévue cette fois devant la préfecture. Le cortège a été renforcé par les manifestants de l'opération escargot menée sur l'A36 entre Belfort et Montbéliard : une centaine de voitures se sont élancées depuis le parking de l'Axone.

Une opération tractage "pour discuter" à la sortie du stade Bonal

Les syndicats du Nord Franche-Comté veulent maintenir la pression : "on reste dans la rue pour se faire entendre" indique à France Bleu Belfort-Montbéliard Fabienne Dysli la secrétaire générale du syndicat Interco du Doubs. L'intersyndicale sera également présente pour une opération tractage ce samedi après-midi à la sortie du stade Bonal. "L'idée est seulement de discuter, et non de perturber le trafic" après le match Sochaux-Bordeaux indique Fabienne Dysli, tout en annonçant déjà une nouvelle journée de mobilisation dans le Nord Franche-Comté ce mercredi 15 mars.

Les manifestants au 7e rassemblement contre la réforme des retraites à Belfort ce samedi 11 mars © Radio France - Corentin Debuire

