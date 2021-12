Retraites : "Les prix de l'énergie ou de l'alimentation flambent, mais les pensions n'ont pas bougé"

La CGT de la Loire est réunie en congrès à Montbrison ce 1er et 2 décembre, pour définir la feuille de route du syndicat dans le département pour les trois années à venir, et pour trouver un ou une remplaçante à Jean-Michel Gourgaud, actuel secrétaire général et qui prendra sa retraite cet été. "Il faut que la CGT soit dirigée par des gens qui sont encore en activité", explique Jean-Michel Gourgaud, qui était notre invité ce jeudi matin. "Et puis par quelqu'un de plus jeune que moi."

Pas "un centime d'augmentation" sur les pensions de retraite

Avec lui, nous avons aussi évoqué cette journée d'action nationale pour les retraites alors qu'une manifestation est organisée à Paris à l'appel de 9 organisations syndicales, dont la CGT. "La baisse du pouvoir d'achat est un vrai problème. Les prix de l'énergie ont flambé, même chose pour l'alimentation. Et de l'autre, les pensions de retraite n'ont pas bougé, pas un centime d'augmentation", constate Jean-Michel Gourgaud. "Il faut donc une revalorisation des pensions de retraite, mais aussi des salaires et des minima sociaux d'une manière générale."

Le problème, selon le secrétaire général de la CGT dans la Loire, c'est que ces thèmes ne sont pas forcément au cœur de la campagne présidentielle. "Les vrais problèmes sont complètement occultés, on parle de tout sauf de ce qui préoccupe en premier lieu les Français, c'est à dire la manière dont ils vont pouvoir vivre, se loger, se nourrir, se chauffer. Donc il faut que l'on fasse en sorte que la CGT pousse dans ce sens-là pour que les véritables préoccupations des Français fassent l'objet des débats et des discussions de cette campagne électorale", poursuit Jean-Michel Gourgaud.

RÉÉCOUTER - Jean-Michel Gourgaud, secrétaire général de la CGT dans la Loire. Copier

Des progrès à faire concernant le télétravail

Un autre sujet qui pourrait revenir sur la table ces prochaines semaines, c'est le télétravail. "Pour le moment, ça s'apparente plutôt à du travail à domicile, il n'est pas cadré. Il y a eu un accord national interprofessionnel que la CGT n'a pas signé, qui n'est ni normatif ni restrictif pour quoi que ce soit", confie Jean-Michel Gourgaud. "En gros, aujourd'hui, les employeurs disent aux salariés 'tu fais le travail que tu fais ici habituellement en entreprise, mais de chez toi.' Et parfois avec leur propre matériel, en faisant des horaires à rallonges. Il n'y a pas de cadrage concret et l'accord national interprofessionnel qui a été signé ne va pas dans ce sens-là. Donc, on est inquiet sur cet aspect-là."