Retraites : "le système actuel est source d'injustice" pour Alexandre Saubot, patron de Haulotte Group

L'Horme, France

La question est brûlante et agite toutes les strates de notre société. Faut-il réformer le système actuel des retraites comme le souhaite le gouvernement, qui trouve face à lui la quasi-totalité des syndicats. Une nouvelle journée de mobilisation extrêmement suivie a eu lieu ce mardi, alors que le gouvernement entend ne rien lâcher sur ce dossier.

Système inégalitaire ?

Invité de France Bleu Saint Etienne Loire ce matin, Alexandre Saubot, le patron de Haulotte groupe (leader français des nacelles élévatrices) assure que "le système actuel de retraites génèrent _des injustices et des inégalités_, notamment avec les 42 régimes et les règles différentes dans tous les sens".

Viabilité à long terme menacée ?

Pour lui, se pose la question de notre viabilité à long terme en raison de la démographie. "L’équilibre du régime est menacé à cause de la démographie", explique Alexandre Saubot.

"Il y a quelques années, on était à 4 personnes actives pour un retraité, aujourd'hui on tourne autour de deux voire moins", continue le patron de Haulotte Group.

"A l'avenir on sera plus proche de un et demi ou de un", conclut Alexandre Saubot.