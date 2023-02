Retraites : les syndicats espèrent une mobilisation massive pour la première manifestation organisée un samedi

C'est déjà le 4e round de la mobilisation contre la réforme des retraites ce samedi 11 février. L'intersyndicale appelle de nouveau les Français à défiler dans les rues contre la réforme des retraites, avant deux nouvelles dates, jeudi 16 février et mardi 7 mars . Depuis le début de la contestation sociale, c'est la toute première fois que la mobilisation est organisée un samedi. Les syndicats espèrent une mobilisation massive après une journée de mardi qui a réuni moins de manifestants.

"Il faut que ce soit très, très fort"

Les syndicats appellent les Français à se mobiliser en masse ce samedi pour la 4e journée de mobilisation et alors que le texte de la réforme des retraites est en cours d'examen à l'Assemblée nationale . "Samedi, j'espère que ce sera très populaire, très familial, des gens de tous horizons", a confié mercredi à l'AFP le secrétaire général de la CFDT, Laurent Berger. "Il faut que ce soit très, très fort" en termes de mobilisation, a-t-il espéré.

Il faut dire que la troisième journée d'action, mardi, a un peu moins mobilisé que les précédentes, 757.000 personnes selon le ministère de l'Intérieur, "près de deux millions" selon les organisateurs (contre 1,27 million à "plus de 2,5 millions" le 31). En organisant des manifestations un samedi, les syndicats espèrent davantage fédérer et mobiliser ceux qui ne peuvent pas faire grève en semaine. Sur franceinfo , Laurent Berger a appelé "tous ceux qui n'ont pas pu manifester" jusque-là "pour des raisons de salaire" à rejoindre les cortèges. "On a fait exprès que les gens puissent venir en transports en commun ", a-t-il précisé. "Dépasser le million de manifestants samedi serait un beau succès" a ajouté Laurent Berger.

Mais selon les chiffres des autorités, la mobilisation pourrait poursuivre son essoufflement. Elles prévoient un peu plus de 200 actions, rassemblant entre 650.000 et 850.000 personnes.

Pas de grève pour inciter les Français à manifester

Plusieurs syndicats ont décidé de ne pas appeler à la grève ce samedi pour inciter le plus de personnes à se rendre aux manifestations. "On veut se donner les moyens qu'il y ait un maximum de gens dans ces manifestations" a assuré le 4 février sur BFM TV Fabien Villedieu, délégué syndical SUD-Rail, "La journée du samedi, on y va en famille. Si on veut qu'il y ait le moins de galère, il faut des transports !" a-t-il ajouté. "On veut qu'il y ait un raz de marée !" avait-il expliqué la veille.

"Pour le 11, le but est qu’il y ait un maximum de monde, que l’ensemble du secteur et ceux qui ne peuvent pas se mobiliser en semaine aient une porte pour le faire", avait également expliqué Cémil Kaygiziz, secrétaire général de la CGT RATP-Bus sur BFMTV. Même si certains syndicats de la RATP ont appelé à la grève, le groupe a assuré qu'aucune perturbation n'est prévue ce samedi 11 février.

Les chômeurs, les retraités et les étudiants mobilisés ?

Le chef des Insoumis a exprimé son optimisme ce jeudi soir sur le plateau de BFMTV. Selon Jean-Luc Mélenchon, la mobilisation de ce samedi contre la réforme des retraites sera "surement la plus grande mobilisation sociale de ce pays depuis un demi-siècle".

Lors de la manifestation parisienne mardi, l'ancien député des Bouches-du-Rhône avait déjà estimé que la mobilisation de ce samedi 11 février allait être "un tournant" dans la contestation sociale. "Je le crois profondément", avait-il déclaré dans le cortège, comptant sur toute une frange de la population : "Il y a toute la population qui n'est pas salariée, les chômeurs, les retraités, les étudiants, etc, qui peut entrer en action quand c'est le week-end".