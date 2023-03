Retraites : "Les violences en marge des manifestations détournent l'attention", selon la maire de Paris

Le préfet de police de Paris a annoncé ce vendredi saisir la Procureure de la République de Paris pour des "violences graves" sur les forces de l'ordre en marge de la manifestation de jeudi contre la réforme des retraites . 441 policiers et gendarmes ont été blessés selon le ministre de l'Intérieur. 457 personnes ont aussi été interpellées. Cette mobilisation à Paris a réuni 119.000 personnes d'après le ministère de l'Intérieur, 800.000 selon le syndicat CGT.

ⓘ Publicité

En marge de cette manifestation, il y a eu des dégradations, rapporte la municipalité de Paris : neuf abribus, six kiosques, deux sanisettes, des grilles d'arbres, 22 feux tricolores dans le quartier Opéra. Ces dégradations, et plus largement, ces violences sont condamnées par la maire de Paris, Anne Hidalgo.

"Elles détournent l'attention d'un sujet sur lequel il y a une immense majorité de Françaises et de Français qui se retrouvent, à savoir, demander le retrait de la loi sur les retraites. Elles génèrent aussi des situations de danger pour la population. En marge du parcours, il y a eu des feux de poubelles dans des petites rues. Je remercie d'ailleurs les pompiers de Paris pour la rapidité avec laquelle ils interviennent", a déclaré ce vendredi la maire de Paris.

Une nouvelle manifestation prévue le 28 mars

Le Conseil de l'Europe a dénoncé ce vendredi "un usage excessif de la force", envers les manifestants contre la réforme des retraites. "Des incidents violents ont eu lieu, parmi lesquels certains ont visé les forces de l'ordre. Les actes de violence sporadiques de certains manifestants au cours d'une manifestation ne sauraient justifier l'usage excessif de la force par les agents de l'Etat" a déclaré la Commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe.