Retraites : "On a une espérance de vie inférieure aux autres", l'inquiétude d'une infirmière libérale

Une nouvelle journée de manifestation est prévue mercredi 15 mars 2023 contre la réforme des retraites. Ils étaient entre 2.500 et 3.500 à battre le pavé ce samedi dans les rues de Laval, contre le report de l'âge de départ à la retraite. Manon Dergiorgis, infirmière libérale à Changé, organise une action ce lundi 13 mars après-midi à la maison du don du sang de Laval pour dénoncer les conditions d'exercice de son métier.

ⓘ Publicité

France Bleu Mayenne : avec le collectif "Infirmiers libéraux en colère", vous vous opposez à la réforme des retraites. Que change-t-elle pour vous ?

Manon Dergiorgis : On n'a pas de prise en compte de la pénibilité dans notre travail, sachant qu'une infirmière, ça porte les gens. On les aide à se mobiliser, c'est dur, ce sont des personnes grabataires qu'il faut déplacer, faire tourner physiquement, c'est compliqué. Et on a une espérance de vie inférieure à sept ans par rapport à la moyenne. Et nous, notre âge de départ à la retraite, c'est 67 ans. Donc à 67 ans, je pense que j'ai beaucoup de patients qui ne voudraient pas me voir chez eux faire les soins que je fais.

Vous menez une action ce lundi 13 mars après-midi devant la maison du don, à Laval. Ce que vous dénoncez, ce sont principalement vos conditions de travail ?

Exactement. On a été beaucoup sollicités pendant la crise du Covid. On s'est déplacé, parfois, on était les seules personnes que les patients voyaient. Mais nous, on est les grands oubliés du Ségur de la Santé. On n'a eu aucune revalorisation alors que les collègues hospitaliers, eux, ont été revalorisés et à juste titre parce qu'ils l'ont amplement mérité. Ils ont autant travaillé que nous et on aimerait bien avoir autre chose qu'être applaudi à 20h le soir.

À quoi ressemble le quotidien d'une infirmière libérale ? Vous vous levez le matin, combien de patients avez-vous ?

On commence à 6 h le matin et le nombre de patients, c'est fluctuant, on peut voir 20, 30, 40, 50 patients dans la journée. Et donc on se lève tôt, on finit tard. Il y a des journées où on n'a pas le temps de manger à midi, le téléphone sonne, on a l'administratif à gérer. Ce sont des journées entre 10 et 14 heures. C'est compliqué aussi parce qu'on a une nomenclature qui est très mal rédigée, très mal pensée et hyper compliquée à comprendre. On nous appelle parce que le médecin fait une ordonnance pour mettre des bas de contention, par exemple. C'est plein de petits actes comme ça qui ne sont pas pris en charge par la Sécurité sociale.

Être infirmière libérale, c'est beaucoup de plus, c'est ça ? Ce n'est pas seulement faire une piqûre au patient, il faut aussi l'accompagner, discuter avec lui...

Oui, en fait, on va faire les soins, comme une surveillance chez une patiente diabétique. Ça arrive régulièrement et on nous dit la femme de ménage, elle n'est pas là, donc il va falloir ouvrir les volets et préparer le petit déjeuner. On le fait de bon cœur, mais on n'a pas qu'un patient dans la journée. En fait, les patients nous prennent un petit peu pour la dame à tout faire, pas tout le monde, mais c'est récurrent.

Vous demandez aussi la revalorisation des frais kilométriques ?

Le déplacement à domicile chez un patient, c'est 2,50 euros aujourd'hui, peu importe le déplacement, donc au prix du gazole aujourd'hui, on aimerait être un peu plus revalorisé. On a été revalorisé l'année dernière de 0,04 euros et ces 0,04 euros ont pris fin au 31 décembre 2020.

On a évoqué les frais kilométriques. Il faut aussi parler de la revalorisation des actes médicaux. Combien gagne une infirmière libérale ?

Je ne peux pas vous dire combien gagne une infirmière libérale par mois. Ça ne va rien vous donner en fait. Ce qu'il faut juste dire, c'est que par exemple, une prise de sang, c'est 6,08 euros brut. Donc, pour bien gagner sa vie, il faut cumuler les actes, il faut enchaîner les patients sans prendre le temps pour pouvoir gagner correctement sa vie.

Votre action devant la maison du don à Laval, à qui s'adresse-t-elle ? Au gouvernement ou bien aux députés mayennais ?

Au gouvernement. On va être 14 infirmières, à représenter le collectif "Infirmiers libéraux en colère". On veut juste se faire entendre. On a un métier où on travaille 365 jours par an. On veut être valorisé, on veut juste être considéré à notre juste valeur. Nous, on permet aux gens d'avoir des hospitalisations plus courtes, de rentrer chez eux plus tôt. On permet aux personnes âgées de rester à la maison. Les infirmiers libéraux, on est là pour maintenir les malades à domicile en évitant de saturer le système de santé. Mais le jour où nous, on ne sera plus là-bas, il sera trop tard. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'ils pensent à nous revaloriser, à ne pas nous oublier