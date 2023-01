Retraites : "On va faire payer les Français sur leur propre vie", Arthur Delaporte, député PS du Calvados

Le gouvernement va présenter ce mardi 10 janvier la réforme des retraites voulues par Emmanuel Macron. Le président de la République veut son application avant l'été. Le député PS du Calvados, Arthur Delaporte était l'invité de France Bleu Normandie pour évoquer le report de l'âge légal du départ à 64 ou 65 ans, la pension minimale de 1 200 euros pour tous les retraités et les manifestations à venir.

France Bleu Normandie : Qu'attendez-vous de cette réforme ? Votre position ?

Arthur Delaporte : "Bien évidemment, on n'en n'attend pas grand chose, sinon des mauvaises nouvelles pour les Françaises et les Français. Parce que là, on est face à une réforme qui va consister à faire travailler les Françaises et les Français plus longtemps, mais surtout à faire en sorte qu'un moins grand nombre d'entre eux profitent de leur retraite. Parce qu'il faut rappeler quand même qu'aujourd'hui, parmi les travailleurs les plus pauvres, il y en a un sur quatre qui est mort avant d'atteindre l'âge légal de départ en retraite, c'est-à-dire 62 ans. Et il y en aura un sur trois qui sera mort avant 65 ans. Même si on nous parle de 64 ans aujourd'hui, on va faire payer aux plus pauvres le financement de la retraite des plus riches. Ça, c'est la réalité".

Ça vous paraît inconcevable de devoir travailler plus longtemps ?

A.D : "Quand on constate aujourd'hui les équilibres du système des retraites, il n'y a pas de nécessité de report de l'âge légal de départ à la retraite. Au pire du pire, on a besoin de 12 milliards d'euros par an pendant quelques années. Aujourd'hui, le système des retraites, il est à l'équilibre, il est même excédentaire. On avait 900 millions d'euros d'excédent en 2021, On aura 3 milliards d'euros d'excédent en 2022. Peut-être qu'il y aura un petit déficit en 2027, mais 12 milliards, ça se récupère. Et je rappellerai que le gouvernement a fait un cadeau de 8 milliards d'euros cette année aux entreprises. Donc il y a des choix à faire et on n'est pas forcément obligé de faire payer aux Français sur leur vie".

Six Français sur dix s'opposent à la réforme. Est-ce qu'on doit craindre un nouveau chaos dans nos villes à cause de cette réforme ?

A.D : "Le chaos, ce sera le chaos dans nos vies. Si jamais cette réforme entre en vigueur. J'étais encore ce week-end à Hérouville-Saint-Clair, à une galette des Rois des anciens combattants, où on me faisait part de la manière dont les personnes avaient profité de leur retraite. Et je leur disais, mais est-ce que vous auriez pu prendre votre retraite à 64 ans ? On m'a répondu bien sûr que non. Et quand je leur dis, mais vos enfants alors ? Bien sûr que non. Ils n'ont pas envie non plus de prendre leur retraite à 64 ans. On est sur une réforme des plus injustes possibles où on demande aux plus pauvres de payer les cadeaux fiscaux faits aux plus riches. La mobilisation est nécessaire parce que j'ai l'impression que le gouvernement n'entend pas les choses et que même si je suis mobilisé avec mes collègues de la gauche et de l'écologie au Parlement pour faire obstacle à cette réforme, le gouvernement a des outils constitutionnels qui lui permet de passer outre l'avis du Parlement".

Vous prônez toujours un retour de l'âge légal à 60 ans ?

A.D : "Je prône surtout le maintien en l'état du système et idéalement oui, une réforme plus juste avec un horizon à 60 ans, en essayant de dégager des financements qui le permettent. Là, c'est un projet du gouvernement qui n'est pas la bonne réponse et c'est notre objectif commun de faire frontalement obstacle à ce projet".

Le minimum de la retraite à 1 200 euros ? Une bonne idée ?

A.D : "Évidemment. Il suffit de regarder la loi Fillon en 2003 et son article quatre. Que prévoit-elle ? Elle prévoit un minimum vieillesse, avec minimum contributif à 85 % du Smic. Qu'est-ce que ça fait ? 85 % du Smic, ça fait 1 200 €, donc c'est déjà dans la loi. Il n'y a pas besoin d'une réforme des retraites pour faire juste appliquer la loi de 2003 sur les retraites. Aujourd'hui, le gouvernement cherche à faire passer la pilule amère de la réforme des retraites avec un petit sucre. Mais ce petit sucre, il n'est pas à la hauteur. Je le redis, ce n'est pas aux plus pauvres de payer parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les retraites les plus basses, ce sont ceux qui ont les carrières les plus hachées. Aujourd'hui, il y a treize ans de différence d'espérance de vie entre les cadres et les ouvriers. Encore une fois, on va taper sur les mêmes avec cette réforme des retraites en leur faisant semblant de promettre un minimum à 1 200 €. Bref, on ment aux Françaises et aux Français en leur faisant croire qu'ils auront une meilleure retraite demain avec cette réforme, ce qui n'est évidemment pas le cas".