Retraités, patrouilleurs... Les oubliés de la crise sanitaire mobilisés à Laval avec les syndicats

Les syndicats ont fait leur retour dans la rue ce 17 septembre, après six mois de pause à cause de la crise sanitaire. Ils étaient une soixantaine square de Boston à Laval, des syndicats (CGT, Sud, FSU), des partis politiques comme le PCF, France Insoumise, pour défendre l'emploi, les salaires. Beaucoup de salariés de l'industrie, des professeurs et des oubliés étaient aussi présents.

Les oubliés, ce sont ceux qui sont restés mobilisés pendant toute la crise et qui aujourd'hui, n'ont rien reçu en retour. C'est le cas de Patrice, patrouilleur sur les réseaux autoroutiers à Vinci Autoroutes.

"On était dans le dur. On était là pour les routiers, pour tous ceux qui empruntaient l'autoroute. Il fallait entretenir les sanitaires, et les routiers en avaient bien besoin, surtout pendant la crise. On était en première ligne car au départ, on n'avait pas de masque donc on a pris des risques mais on n'a rien eu de Vinci Autoroutes. Ce sont aux entreprises de reconnaître notre travail par des primes ou des augmentations de salaires", explique ce Mayennais.

Un geste pour les retraités mobilisés ?

Il y avait aussi des retraités. Ils voulaient aussi se faire entendre à l'image d'Annick et Jean-Claude, deux Lavallois qui se sont mobilisés dès le début du confinement. Ils ont gardé des enfants pour donner un coup de main mais aujourd'hui, ils ont bien l'impression d'être les oubliés du gouvernement.

"Ces enfants venaient de temps en temps à la maison parce que, dans leur appartement, c'était intenable. Ils pouvaient profiter de notre jardin. En même temps, on assurait le relais avec l'école parce que ces enfants n'avaient pas l'équipement informatique. La maman travaillait la journée et elle ne pouvait pas s'en occuper. Les retraités ne sont pas restés à rien faire pendant cette crise. Ce serait bien qu'on pense à nous, qu'on arrête de prélever sans arrêt nos retraites", estiment ces deux retraités.