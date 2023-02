Retraites : période de calme en apparence, effervescence en coulisse chez les syndicats

Presque trois semaines sans manifestation contre la réforme des retraites, cela ferait presque bizarre. Elles se sont enchaînées dernièrement, cinq mobilisations en un mois à peine. La prochaine, ce sera le... 7 mars. Les syndicats ont décider de temporiser un peu, alors que le projet de loi, très contesté, prend lui-même du répit, après son examen par l'Assemblée Nationale, et pas encore au Sénat (à partir du mardi 28 février). Surtout, ne pas se fier aux apparences. Car en coulisse, c'est, plus que jamais, l'effervescence.

Manger retraite, dormir retraite

A la CFDT par exemple, l'agenda de Mélanie Meyer déborde. "Quand est-ce que je rencontre le député ? Attendez... Je regarde, on a tellement de rendez-vous. Ah voilà, j'ai trouvé". A Belfort, l'intersyndicale rencontre ce mercredi 22 février le député Les Républicains Ian Boucard à 10h (1e circonscription du Territoire de Belfort). Avant, la semaine prochaine, celui de la 2e circonscription, Florian Chauche, de la Nupes, et le sénateur Cédric Perrin (LR). "On veut les convaincre de ne pas voter cette réforme, de faire barrage, un retour en arrière, expose la syndicaliste. Des rendez-vous qui se préparent."

En ce moment, Mélanie Meyer mange réforme des retraites, dort réforme des retraites, vit réforme des retraites : "Cela occupe pas mal notre esprit. Toutes les journées, toutes les soirées". L'un de ses collègues, Eric Peultier, de Force Ouvrière, irait même jusqu'à dire : "En ce moment, la réforme des retraites c'est 80 % de mon temps."

Continuer à convaincre, toujours

Il y a de quoi faire. Rencontrer, discuter, échanger, concerter, négocier. Les deux syndicalistes passent beaucoup de temps en réunion, au téléphone, et sur leur téléphone. La technologie, un appui parfois bienvenu. "C'est vrai que l'intersyndicale fonctionne très bien à Belfort, se réjouit Mélanie Meyer. Même s'il a fallu qu'on trouve notre organisation les premières semaines. On avait un peu de mal à communiquer, on a créé un groupe WhatsApp, "Intersyndicale 90". Comme vous vous pouvez échanger sur le prochain repas de famille, eux discutent manifestation.

Mais une bonne vieille imprimante, cela fait aussi l'affaire. "Elles fonctionnent à plein régime confirme Mélanie Meyer. On imprime plein de tracts, qu'on distribue un peu partout". Les syndicats sondent, procèdent à une revue d'effectif. Ils profitent de ce "temps-mort" pour aller dans chaque entreprise, expliquer, "convaincre ceux qui ne le seraient pas encore" complète Eric Peultier. Il faut aussi faire preuve de pédagogie. "On explique pourquoi on va bloquer le pays, pourquoi c'est nécessaire" rajoute-t-il.

On le sait, c'est le mot d'ordre de la prochaine manifestation : "mettre la France à l'arrêt". Reste à le concrétiser à Belfort et Montbéliard. Que faire, et comment ? "On ne va pas tout vous dévoiler" plaisante Eric Peultier. "Le schéma définitif n'est pas encore arrêté, avoue la syndicaliste CFDT. On doit être imaginatifs, après les flambeaux, les casseroles, il faut toujours innover". Sans oublier, qu'à côté de cette réforme, les syndicats continuent "le courant" comme l'appelle Mélanie Meyer, les combats du quotidien.