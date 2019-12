La manifestation contre la réforme des retraites à Nancy ce mardi a rassemblé au moins autant de manifestants que le 5 décembre avec plus de 7000 manifestants. Un cortège dispersé par la police avec des gaz lacrymogènes rue Saint-Jean.

Retraites : plus de 7000 manifestants à Nancy

Plus de 7000 manifestants dans les rues de Nancy pour défendre les retraites.

Nancy, France

La manifestation contre la réforme des retraites a rassemblé au moins autant de personnes que le 5 décembre dans les rues de Nancy avec plus de 7000 manifestants.

Les autorités donnent le chiffre de 6500 et les syndicats évoquent 15 000 personnes dans les rues de Nancy. Un cortège que la police a décidé de dispersé peu après 17h avec des gaz lacrymogènes rue Saint-Jean alors qu'il restait quelques centaines de personnes stationnant dans le calme.

Fin de cortège et confusion

Un cortège qui s'est déroulé dans le calme avec toutes les couleurs syndicales avec la CFDT en fin de cortège.

La fin de manifestation a été confuse : des gilets jaunes et des manifestants avec des drapeaux de Sud se sont arrêtés au Point central et rue Saint-Jean pour bloquer le tramway pendant plus d'une heure.

Les quelques centaines de manifestants de la CFDT n'ont pas pu terminer le parcours initialement prévu et ont dispersé leurs troupes évoquant une "tentative d’intimidation" envers leurs adhérents.