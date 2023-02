Retraites : que pensent nos voisins suisses de la contestation en France ?

Alors que le texte s'apprête à passer devant notre Sénat, autant le dire tout de suite, nos voisins suisses sont taquins. La grogne actuelle en France contre la réforme des retraites ? Les images des manifestations, qui se succèdent ? Les pancartes "Non à la retraite à 64 ans" ? Demandez-leur, vous aurez pour réponse... Des sourires, des rires tout court même. "Cela nous fait rigoler" avoue cet ancien salarié de l'industrie horlogère. En même temps, en Suisse, on part déjà à la retraite à... 65 ans.

Difficile donc de se montrer compréhensif. "Je suis très contente d'avoir pris ma retraite à 65 ans, je n'avais pas du tout envie de m'arrêter avant, relate Eric. Non, vraiment, cela me convient bien, ce qui peut paraître paradoxal avec ce que l'on entend par-delà la frontière". Idem pour sa compagne, Martine, anciennement employée des ressources humaines : "Moi, je suis partie à 64 ans. Jusqu'à l'année prochaine, les femmes partent un an avant en Suisse."

Les Suisses fatalistes

Car chez nos voisins aussi, l'âge de départ à la retraite fait l'objet de changements ces dernières années. Pour les femmes justement, à partir du 1er janvier 2024, ce sera 65, comme pour les hommes. "On a voulu l'égalité, on l'a" ironisent certaines, non sans une once de sarcasme. "Ici, de toute façon, on ne manifeste pas, cela n'est pas dans notre culture" rapporte ce commerçant, Jean. Chaque modification est donc passée sans accroc, ou presque.

Mais certains aimeraient que la population se fasse entendre de temps à autre. Julie par exemple, jeune créatrice de vêtements, très "cash" : "Nous sommes beaucoup trop gentils. Désolé de dire ça comme ça, mais nous, on ferme notre gueule, parce qu'on n'a pas envie de problème. Cela nous ferait peut-être du bien d'être un peu plus comme les Français."

Une fois à la retraite, certains continuent de travailler

En creusant un petit peu, nos homologues helvétiques peuvent entendre cette colère. "Ils ont raison, abonde la maman de Julie, Nicole, commerçante à Porrentruy, dans le canton du Jura. Simplement, ils n'auront pas gain de cause. 64 ans, les Français ne peuvent pas faire autrement. En Suisse, on y est déjà. Il faut aussi comprendre le gouvernement français". Pour Eric et Martine, il reste évident que l'âge de 64 ans ne peut pas s'appliquer à tout le monde. "Il y a des métiers plus difficiles que d'autres. C'est certain, la pénibilité doit être prise en compte", soutient la néo retraitée des ressources humaines.

Et une fois à la retraite, comment vivent les Suisses ? A voir Martine et Eric, la fin du travail a du bon. Le couple, vivant dans le canton de Berne, profite de son temps libre pour visiter le patrimoine de Porrentruy. Mais dans les commerces, où nous retrouvons Jean, 76 ans et dans sa boutique, c'est plus contrasté. "Je continue d'être là par plaisir. Bon, c'est vrai aussi que ça aide si je me fais quelques sous à côté. Cela met du beurre dans les épinards", image-t-il, adepte des expressions du genre. Beaucoup comparent aussi leur situation avec des pays européens, où l'âge est le même, voire plus élevé.