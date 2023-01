Retraites, santé, énergies, immigration... les dossiers sensibles qui attendent l'exécutif en 2023

La sans cesse repoussée réforme des retraite, la menace de coupures d'électricité en raison de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine , la loi immigration, autant de dossiers sensibles qui attendent le Gouvernement en cette nouvelle année 2023. France bleu fait le point.

La réforme des retraites

2023 sera l'année de la réforme des retraites a confirmé Emmanuel Macron, samedi, lors de ses vœux aux Français . "Comme je m'y suis engagé devant vous, cette année sera en effet celle d'une réforme des retraites qui vise à assurer l'équilibre de notre système pour les années et les décennies à venir", et à "consolider notre régime de retraites par répartition", a-t-il déclaré.

Le gouvernement doit présenter sa réforme le 10 janvier. Mardi et mercredi, la Première ministre Élisabeth Borne reçoit les partenaires sociaux. Alors que les syndicats salariés rejettent le projet de l'exécutif, ces échanges "permettront de poursuivre le dialogue initié le 5 octobre dernier dans le cadre des trois cycles de concertation et de finaliser le projet de réforme", précisent les services de la cheffe du gouvernement.

En résumé :

Emmanuel Macron est déterminé à augmenter l'âge légal de départ de 62 à 64 ans en 2027, voire 65 ans en 2031 et à raison de quatre mois par an à partir de l'été 2023. Les "catégories actives", les fonctionnaires qui occupent un emploi présentant un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles, conservent leurs droits de départ précoce. Le dispositif qui permet aux personnes ayant travaillé quatre ou cinq trimestres avant leurs 20 ans de partir à la retraite deux ans avant l'âge légal ("carrières longues") sera maintenu. La suppression des régimes spéciaux toujours d'actualité

La crise énergétique

Une réforme des retraites explosive dans un contexte périlleux de crise énergétique. Les prix du gaz et de l'électricité augmentent jusqu'à 15% en janvie r, soit la limite fixée par le bouclier tarifaire. Plane en outre la menace de coupures d'électricité en janvier , en raison de la crise énergétique liée à la guerre en Ukraine.

"C'est entre nos mains", a estimé le chef de l'Etat lors de son allocution, samedi. "Si nous continuons à économiser l'énergie comme nous le faisons depuis quelques mois" et si "nous continuons de remettre en service nos réacteurs nucléaires comme prévu, nous y arriverons", a-t-il assuré.

Le gestionnaire du réseau d'électricité, RTE, a donné mi-décembre des prévisions rassurantes pour ce mois de janvier, en grande partie grâce à la sobriété des ménages et des entreprises et la remontée de la disponibilité du parc nucléaire en décembre.

Mardi 10 janvier, en même temps que la présentation de la réforme des retraites, doit avoir lieu le vote solennel sur le projet de loi concernant les énergies renouvelables (ENR) à l'Assemblée nationale. Ce projet vise à accélérer la production d'énergies renouvelables en France à travers le développement de l'éolien. Il avait d'abord rencontré l'opposition des sénateurs de droite sensibles à la question d'un "droit de véto" des maires avant qu'ils ne se ravisent.

La loi immigration

Un texte sensible pour un exécutif en quête de majorité, sur un sujet qui ne manquera pas d'enflammer les débats. Voilà ce que réserve le projet de loi "pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration" transmis au Conseil d'Etat, préalablement à un passage en Conseil des ministres début janvier.

Porté par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin , ainsi qu'Olivier Dussopt, ministre du Travail, le texte prévoit d'accélérer les procédures d'expulsion en délivrant une OQTF aux demandeurs d'asile "dès le prononcé de la décision de rejet de l'Ofpra". En parallèle, il entend faire du travail "le premier lieu de l'intégration des étrangers", en permettant aux travailleurs sans-papiers "déjà sur le territoire" d'obtenir un titre de séjour "spécifique" quand ils répondent "aux besoins de métiers en tension". Une mesure qui a fait polémique lors de son annonce début décembre.

L'assurance-chômage

Adopté en novembre, la réforme de l'assurance chômage a de nouveau provoqué la colère des syndicats fin décembre. Le texte de loi présené aux députés prévoyait une baisse de 25% de la durée d'indemnisation pour tous les demandeurs d'emploi ouvrant des droits à l'assurance chômage à partir du 1er février en métropole. Mais le 23 décembre, le projet de décret mettant en œuvre la nouvelle réforme de l'assurance chômage indique que la durée d'indemnisation sera réduite de 40% si le taux de chômage passe sous les 6%. Un nouvel arbitrage dénoncé par les syndicats.

En présentant la réforme cet automne, le ministre du Travail Olivier Dussopt avait évoqué la possibilité d'un durcissement en cas de chômage inférieur à "5%", soit le niveau auquel on peut parler de "plein emploi". Mais c'est la première fois que le gouvernement précise qu'avec un taux de chômage sous les 6% (il est actuellement à 7,3%), la durée d'indemnisation sera réduite de 40% et non de 25%.

Le système de santé

Autre chantier prévu en janvier : la refondation du système de santé, à laquelle s'est engagé le ministre François Braun.

Il s'agit de "prendre en compte la pénibilité et un certain nombre de problématiques remontées par les professionnels du terrain", à l'occasion notamment du Conseil national de la refondation consacré à la santé. Lequel s'est déroulé entre le mois d'octobre et la fin de l'année 2022.

En-dehors de ce projet, Emmanuel Macron a lancé en septembre une convention citoyenne sur l'épineuse question de la fin de vie. Au mois de janvier les participants de ce dispositif vont entrer dans le vif du sujet en examinant dix "enjeux prioritaires". Avant de dire, en mars, s'il faut changer ou non la loi actuelle, sans garantie d'être suivis, à partir de cette question : "le cadre d'accompagnement de fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ?".