Retraites : "Si ça passe, là ce sera la guerre" clament les manifestants à Nancy

"C'est pas au patronat de faire la loi, la vraie démocratie elle est ici!" Elle est évoquée par un grand nombre de manifestants de cette 8ème journée de mobilisation: la démocratie. A la veille du vote au Sénat et à l'Assemblée entre 4000 (police) et 15000 (syndicats) personnes ont défilé dans les rues de Nancy contre la réforme des retraites. Ailleurs en Meurthe-et-Moselle et dans les Vosges, ils étaient entre 1500 et 3000 à Epinal, 220 à Longwy et 400 à Saint-Dié selon les forces de l'ordre.

Dans toutes les têtes le vote au Sénat, mais surtout celui à l'Assemblée nationale. "C'est le moment de dire qu'il n'est pas trop tard, après si ça passe, là ce sera la guerre", souffle un manifestant. Certains voient même déjà l'après "on sera là jusqu'à l'abrogation!" crie François. Le syndicaliste continue "certains disent que c'est anti-démocratique, mais la démocratie c'est pas juste tous les 5 ans quand on va voter! Là le peuple est dans la rue, il faut l'écouter." Au cœur des tensions une possible utilisation du 49.3, et rien qu'à son évocation Michel enrage "c'est du passage en force, ça serait tout simplement honteux!"

Au centre des tensions, une possible utilisation du 49.3, qui inspire les manifestants © Radio France - Aljon Balla

A Nancy, la police a comptabilisé 150 gilets jaunes et membres de l'ancien Bloc Lorrain, dissout en fin d'année dernière, en tête de cortège. Deux vitrines de banque ont été cassées sur le parcours, celle d'une agence Crédit Agricole et d'une agence Banque Populaire. Les forces de l'ordre ont procédé à deux interpellations pour jets de projectile et port d'arme.