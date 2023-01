Retraites :"Si le gouvernement ne revoit pas sa copie, ça passera par la rue", prévient la CFDT 35

C'est le sujet brûlant de la rentrée. Les contours de la réforme des retraites vont enfin être dévoilés ce mardi, après de longues discussions avec les partenaires sociaux et les représentants des groupes politiques. La Première ministre Elisabeth Borne, doit présenter son projet demain. Le report de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ou 65 ans est la principale mesure qui cristallise la colère des syndicats. "Si le gouvernement ne revoit pas sa copie, ça passera par la rue", prévient David Morel, déléguée départementale de la CFDT en Ille-et-Vilaine.

A la veille de la présentation du projet du gouvernement, la CFDT ne se fait aucune illusion sur son contenu de cette réforme :"Je dis au gouvernement que si il ne revient pas sur sa copie par rapport à l'âge de départ à la retraite, ça va passer nécessairement par la rue, on va mobiliser et pas que par la rue. Grève, débrayage, toute mobilisation possible. On mobilisera puisque les salariés ne veulent pas de ce report."

En décembre 2019, une première grande mobilisation avait eu lieu, 800 000 manifestants avaient défilé partout en France.