Retraites : trois questions à un historien rouennais sur le mouvement de contestation

De nouvelles manifestations sont prévues ce mardi contre la réforme des retraites : 10e journée de mobilisation interprofessionnelle à l'appel des syndicats. La journée précédente, a été entachée de violences en marge de la manifestation rouennaise : une manifestante, une accompagnante pour enfants en situation de handicap a été gravement blessée à la main . Une blessure due à une grenade de désencerclement lancée par les forces de l'ordre selon la CGT. Une enquête est en cours.

Quelles leçons en tirer ? Le professeur d'histoire à l'université de Rouen, spécialiste des mouvements sociaux, répond sur France Bleu Normandie.

France Bleu : La journée de jeudi marque-t-elle un tournant dans la contestation ?

Jean-Numa Ducange : La première surprise, c'est que la mobilisation finalement organisée par les syndicats a été assez forte, alors qu'il y a eu une baisse significative la semaine d'avant. Tout ça se maintient. Parallèlement, effectivement, on voit émerger une petite partie soit des manifestants, soit des gens qui sont totalement hors manifestants mais qui veulent en découdre. Cette fois-ci, ils ont pris une certaine ampleur et on peut assister à des violences contre des individus ou des violences contre des magasins. D'une certaine manière, il y a un tournant.

II ne faut pas exagérer non plus. Le nombre de gens qui sont dans une action violente et incontrôlée sont quand même très minoritaires par rapport à ce mouvement qui traverse en profondeur la société française plus que d'autres mouvements. Je pense qu'il faut quand même un petit peu dissocier les deux.

Le profil des manifestants est-il toujours le même ? Des individus plus radicaux ont-ils infiltré le mouvement ?

Il est déjà arrivé que des mouvements de radicaux de type "Black Block" interviennent à la marge de manifestations. Je pense que cela traduit aussi, ce qu'il ne faut pas non plus sous-estimer, une radicalisation d'une partie du mouvement qui vient du fait que le pouvoir ne répond absolument pas aux attentes des manifestants, même des plus modérés. Aucune revendication, même des syndicats plus modérés de la coalition qu'est la CFDT.

Même ce syndicat n'est pas entendu, alors que dans d'autres configurations, ce syndicat-là servait entre guillemets d'interlocuteurs, de syndicat avec qui on pouvait négocier plus vite que d'autres, donc c'était cette configuration là. Là, on a un bloc entier qui n'est pas écouté.

Il n'est pas étonnant de voir que certaines franges se détachent et se radicalisent de plus en plus. Ça ne veut pas que ça ne légitime pas évidemment les actions totalement incontrôlées qui sont contreproductives, mais à mon avis ça traduit quelque chose quand même en profondeur : la lassitude qui traverse beaucoup de Français aujourd'hui.

Avec une intersyndicale unie, peut-on parler de renouveau du syndicalisme ?

Ça sera une des leçons du mouvement, quelle que soit son issue. Beaucoup dissertaient il n'y a pas si longtemps que ça sur la fin des syndicats. La crise du syndicalisme est incontestable par rapport aux années 1960-1970, il y a un effondrement des effectifs syndicaux dans les années 80-90. Mais l'effondrement avait laissé penser qu'on allait passer à la quasi-disparition. Au moment des gilets jaunes, on a vu des grandes contestations qui, objectivement, se passaient en dehors des syndicats. Et là, effectivement, les syndicats sont à la manœuvre dans le bon sens du terme. Et vu la présence assez importante de jeunes, notamment dans les dernières manifestations dans les cortèges, on peut penser qu'effectivement il va y avoir un certain renouveau dans les organisations syndicales et que ça peut avoir une traduction dans les années à venir pour le champ social et politique français. Il est clair que là, les syndicats sont apparus à la fois comme contestataires et crédibles, en phase avec les attentes de la majorité de la population. Ce qui d'habitude n'est pas forcément le cas.

