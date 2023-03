Retraites : un blocage provoque de gros bouchons au sud du Mans

Des manifestants se sont répartis sur trois points à Arnage, au sud du Mans, mardi matin avant 6 heures, afin de bloquer la circulation et de protester contre la réforme des retraites, qui pourrait être votée jeudi à l'Assemblée nationale. Du côté de la Gémerie, sur le boulevard Pierre Lefaucheux et en face de l'entreprise Claas, avenue Pierre Piffault, des adhérents de la CGT distribuent des tracts invitant les conducteurs à rejoindre les manifestations prévues en Sarthe ce mercredi. Les arrêts de la ligne de bus 13 vers Arnage ne sont pas desservis. Il faut emprunter la ligne 21.

Jusqu'à huit kilomètres de bouchons

"Il faut qu'on soit très nombreux aux manifestations de mercredi pour se faire enfin entendre, explique Christophe Fontanié, le secrétaire général de la CGT en Sarthe. On bloque les camions. On l'avait dit : si [Emmanuel] Macron refuse d'entendre, on va faire des actions fortes. Eh bien voilà". Une action est également en cours devant le centre de traitement des déchets de la Chauvinière au Mans. Les agents territoriaux ont reconduit leur grève, des poubelles sont restées sur les trottoirs dans certains quartiers du Mans, mais sans rapport avec les tonnes de déchets qui ornent les rues de Saint-Brieuc, du Havre, de Nantes et de la capitale.