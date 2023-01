Retraites : un ouvrier du BTP peut "tout à fait travailler jusqu'à 64 ans", juge Sophie Sidos (Medef Isère)

La réforme des retraites est "une réforme responsable", estime ce lundi 16 janvier la présidente du Medef Isère, Sophie Sidos. Invitée de France Bleu Isère, elle estime que les salariés peuvent aujourd'hui travailler jusqu'à 64 ans, y compris les salariés de son entreprises familiale de ciment, Vicat, elle rappelle que "les sacs de ciment ne font plus 50 kilos aujourd'hui". Elle déplore aussi la première journée de mobilisation contre cette réforme des retraites jeudi 19 janvier.

France Bleu Isère : Votre patron national, Geoffroy Roux de Bézieux, estime que c'est une réforme responsable. Vous qui travaillez dans le béton, êtes-vous du même avis ? On se dit qu'on voit mal un ouvrier du ciment aller jusqu'à 64 ans...

Sophie Sidos : Je suis du même avis que mon président, c'est une réforme responsable et je le vois tout à fait [ndlr : un ouvrier] aller jusqu'à 64 ans. Parce qu'aujourd'hui, en particulier chez nous chez Vicat, on ne travaille plus comme on travaillait autrefois. On prend en compte la pénibilité, les sacs de ciment ne font plus 50 kilos aujourd'hui. Les réformes ont changé les choses.

Donc ça veut dire que vous avez encore chez Vicat des salariés de plus de 60 ans ? Quelle part de vos salariés ?

Je ne connais pas par cœur tous mes chiffres, je n'ai pas regardé exactement. Mais oui, nous avons des salariés de plus de 60 ans chez Vicat. Et puis même on a de nombreux salariés qui désirent rester encore après l'âge de la retraite et on essaye de les garder.

Donc l'index seniors que prévoit le gouvernement, qui obligera les entreprises à publier la part des salariés âgés dans l'entreprise, ne vous pose pas de problème ? Si vous avez des salariés seniors...

Non le problème, c'est que l'index n'est pas très clair. On ne sait pas très très bien ce qu'il va falloir publier. Et puis je ne veux pas qu'il y ait un comparatif entre entreprises. Vous comprenez, si on embauche beaucoup de jeunes, on risque d'être défavorisé pour cela. Donc ce n'est pas une bonne façon de publier des index. C'est bien de le savoir, mais de le publier et de se comparer n'est pas une bonne chose.

Cet index senior est basé sur le modèle de l'index "Egalité professionnelle" pour encourager l'égalité hommes-femmes. Seules six entreprises sur dix le publie et les résultats sont très moyens. Même chez vous, chez Vicat, l'indice est de 81 sur 100 dans la branche béton , avec des écarts de rémunération de 34% entre hommes et femmes. Vous l'expliquez comment ?

Cet index marche moyennement parce qu'il n'est pas rempli par tout le monde. On nous demande sans arrêt des chiffres, des explications et je pense qu'il y a un certain nombre d'entreprises qui ne répondent pas à ces obligations et qui ne donnent pas leurs chiffres. Du coup, les comparatifs sont assez compliqués. Mais si on parle au niveau du MEDEF isérois, on se rend compte que cet index est correct et on n'a pas ces écarts de salaires que vous signalez.

En France, on est tout de même l'un des plus mauvais élèves en Europe sur l'emploi des seniors. Comment inciter vos collègues patrons à embaucher des seniors ?

Ce n'est pas évident de les embaucher, parce qu'en effet ça coûte un peu plus cher. Mais dans certains pays, où l'âge de la retraite est allongé, on a plus de seniors dans les entreprises. Alors comment inciter à les embaucher ? On avait proposé au Medef de baisser les taxes à partir de 62 ans, ça n'a pas été retenu. Je pense qu'il faut évidemment tout faire pour ne pas s'en séparer. On voit d'ailleurs que le taux d'emploi des seniors a augmenté en France. Donc avec l'augmentation de l'âge de la retraite, en passant à 64 ans, on va en avoir un peu plus nécessairement et c'est tant mieux.

Mais est-ce qu'aujourd'hui véritablement, les entreprises font assez d'efforts pour l'emploi des seniors ?

Non, je pense qu'elles ne font pas forcément assez d'efforts, parce que ce n'est pas vraiment leur priorité aujourd'hui. On a été aidées pour embaucher des jeunes, donc on a embauché beaucoup de jeunes avec l'apprentissage. Faut-il une incitation pour nous aider à garder ces seniors chez nous ou à les embaucher ? Je pense que ce serait bienvenu.

Une mobilisation est prévue jeudi, avec grève et manifestation contre cette réforme des retraites, vous la comprenez ? Et craignez-vous un jeudi noir ?

Alors je la comprends. Maintenant, je pense qu'il faut faire très attention, il ne faut pas tomber dans le piège d'être contre les entreprises. Si les entreprises ne peuvent plus fonctionner, si on retourne à la situation des gilets jaunes, et bien l'entreprise ne va pas remplir ses carnets de commandes, ne va pas gagner d'argent et ne pourra pas redistribuer. Et ce sont les salariés qui vont être impactés immédiatement.

Je comprends les mouvements sociaux. En revanche, cette réforme, on est obligé de la faire. Rappelez-vous en 2010, quand on avait passé l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, on avait déjà eu des manifestations, beaucoup de mobilisation, de mouvements sociaux, comme en 95. Aujourd'hui, on passe à 64 ans mais quand on regarde dans les pays européens, on n'est pas si mal situé que ça : tous les autres pays autour de nous sont à 65 ans ou plus : 67 ans en Italie, 67 ans en Allemagne. On a un problème structurel, on n'a pas d'argent dans les caisses donc si on ne passe pas à 64 ans, on ne pourra plus payer les retraites et on souhaite avant tout avoir des retraites.