Retraites : un peu plus de 200 policiers déployés pour la manifestation selon le préfet à Rouen

Sixième journée de mobilisation contre la réforme des retraites ce mardi, après des incidents la semaine dernière et une manifestante gravement blessée, le pouce arrachée. "Violence d'Etat, usage brutal de la force", dénonce l'intersyndicale. Le préfet de la région Normandie et préfet de la Seine-Maritime est l'invité de France Bleu Normandie.

ⓘ Publicité

France Bleu : Après la blessure de cette manifestante, le parquet de Rouen annonce saisir la police des polices. Y-a t-il eu bavure policière ?

D'abord, c'est une très bonne chose que l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale, soit saisie. C'est d'ailleurs assez habituel dans ce genre de circonstances. Une enquête est ouverte, il faut qu'elle se déroule, qu'elle établisse les faits et le cas échéant, qu'elle identifie les responsabilités. C'est ce que nous attendons. Le procureur, évidemment est celui qui a la charge de la conduite de cette enquête.

Mais est-ce que selon vous, à ce moment-là, il y a eu un peu trop de violences de la part des forces de l'ordre ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a mal fonctionné ?

Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu beaucoup de violences. Ceux qui connaissent la situation à Rouen depuis longtemps témoignent de manière très convergente que c'est la manifestation de loin la plus violente, qui ait eu lieu depuis 18 ans, depuis en fait les épisodes liés au CPE en 2006. Nous avons eu effectivement une manifestation qui s'est bien passée pour la très grande majorité des participants. 15 000 personnes étaient réunies. C'est important et ils ont pu défiler de bout en bout dans le calme d'ailleurs, avec un encadrement de leurs organisateurs que je veux saluer, nous travaillons avec eux. Hier encore, à la préfecture, une réunion était organisée avec les organisations syndicales pour voir comment allait se passer le défilé d'aujourd'hui. Jeudi dernier, un groupe bien identifié, 150 à 200 personnes, s'est distrait de ce parcours pour aller au contact des forces de l'ordre qui étaient en retrait puisque ce ne sont pas les forces de l'ordre qui assurent l'encadrement, ce sont évidemment les organisateurs. Lorsque ce groupe est venu au contact violent, agressif des forces de l'ordre, celles-ci ont répondu à la fois pour protéger le déroulement de la manifestation et pour se protéger elles-mêmes. Vous savez qu'il y a eu plusieurs blessés parmi les forces de l'ordre.

Il y a quand même quelque chose de la part des forces de l'ordre qui a mal fonctionné dans cet affrontement, puisque cette dame a perdu un pouce ?

Alors, l'enquête nous dira de quelle manière cette blessure est venue. L'IGPN a la technicité pour dire, sous l'autorité du procureur, dans quelles conditions cette blessure est intervenue. Je note aussi des blessures sérieuses parmi les forces de sécurité, des parpaings envoyés en direction de la tête des forces de l'ordre. C'est aussi très préoccupant.

Défendre les services de police et de gendarmerie dans leur mission très difficile, c'est absolument important et je crois que nous sommes tous appelés à la responsabilité. Dans mes fonctions, je souhaite aussi dire à celles et ceux qui ont envie de manifester que nous sommes là pour les protéger, comme ça a été le cas pendant les dix journées nationales d'action. Lorsqu'il y a des événements, lorsqu'il y a des sommations, ce ne sont pas des discours qui sont faits pour être pris à la légère. Lorsqu'il y a des sommations, il faut se tenir à l'écart des événements violents qui sont en train de se passer.

Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, dit qu'un millier de casseurs pourraient rejoindre les cortèges aujourd'hui. Vous avez des informations dans ce sens pour la Seine-Maritime ?

Nous les avons vus à l'œuvre jeudi dernier. Ils étaient plus nombreux qu'à l'accoutumée, c'est vrai, et nous en tenons compte pour le dispositif d'aujourd'hui.

C'est un dispositif qui est le même à chaque fois, c'est-à-dire que les principes d'action des forces de l'ordre sont de n'intervenir que s'il y'a un débordement. Ils ne sont pas là pour encadrer la manifestation. Ce sont les organisateurs qui le font et d'ailleurs, ils le font en relation avec nous. La réunion qui a eu lieu hier avec l'intersyndicale nous a permis de prendre acte du parcours qu'ils ont souhaité faire cette fois-ci. C'est leur responsabilité, sauf s'il y a une difficulté majeure. Évidemment, nous validons ce parcours et nous positionnons les forces de l'ordre en retrait, de manière à ce qu'elles n'interviennent qu'en cas de nécessité et de troubles avérés. Ça, c'est la règle qui est respectée à chaque fois et que nous observerons cette fois-ci.

330 policiers et gendarmes mobilisés jeudi 23 mars, y en aura-t-il davantage ?

La semaine dernière, nous en avions 160 à peu près sur Rouen, ils seront un peu plus de 200 cette fois-ci. Donc un dispositif qui a été un peu revu dans le volume des forces, mais qui reste tout à fait le même dans ses principes d'action et d'intervention.

Vous aviez une réunion hier avec la CFDT notamment. Elle vous demande que les forces de l'ordre soient plus discrètes et plus mesurées. C'est donc bien que les organisations syndicales ont estimé que la semaine dernière, les forces de l'ordre ont été moins discrètes et moins mesurées ?

Je le redis, les forces de l'ordre ne sont là pour n'intervenir qu'en cas de nécessité, l'encadrement de proximité étant fait par les organisateurs. Nous serons également dans ce cas. Les forces de l'ordre vont rester à distance du cortège en veillant à ce qu'il se passe bien. C'est lorsque le cortège a vu une partie minoritaire mais extrêmement violente, se distraire de ce parcours prévu et chercher le contact avec les forces de l'ordre qui étaient à plusieurs centaines de mètres, que les incidents ont commencé contre les forces de l'ordre et elles ont été conduites à y répondre.

Il n'y a donc pas de consigne particulière donnée aux forces de l'ordre aujourd'hui ?

Il n'y a pas de consigne particulière. On a un schéma national du maintien de l'ordre qui a été récemment revu pour tenir compte aussi des retours d'expérience de manifestations qui ont pu avoir lieu ces dernières années et que nous appliquons strictement évidemment sous la responsabilité des chefs de ces manœuvres policiers et gendarmes.

loading