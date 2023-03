Retraites : un point sur la mobilisation de ce début de semaine dans la Seine-Maritime

Une nouvelle semaine de mobilisations contre la réforme des retraites débute dès ce lundi 13 mars 2023 . Barrages filtrants, transports adaptés, actions : on fait un point dans la Seine-Maritime.

Distribution de tracts "filtrante, voire bloquante" à Rouen

Dès ce lundi matin, à partir de 6h, la CGT Normandie prévoit une distribution "filtrante, voire bloquante" de tracts, au niveau du rond-point de la Motte, à Rouen.

L'action se terminera vers 9h. Des centaines de personnes devraient être au rendez-vous.

"Un train sur deux"

Le trafic ferroviaire toujours "adapté" ce lundi, "à raison d'un train sur deux", selon Christophe Callay, secrétaire général de la CGT Cheminots en Normandie. Les trains Krono et Krono+ circulent en priorité , et ce sont ensuite les lignes Citi et Proxi les plus perturbées.

Le lendemain, le mardi, le taux de salariés de la SNCF en grève est estimé à 60% par la CGT. Pour le moment, d'après les fiches horaires publiées : le trafic reste le même (1 train sur 2 supprimé) que le lundi, mais "la situation peut évoluer", insiste Chritophe Callay.

Des actions fortes dans la zone industrielle du Havre

Dans les entreprises, la mobilisation se prépare ce lundi. Dans la zone industrielle du Havre, dont l'accès a été bloqué pendant quatre jours la semaine passée, "il y aura des actions, vous pouvez en être sûrs", indique Johann Senay, co-secrétaire général de l'Union locale d'Harfleur.

Le secteur concerne environ 30 000 salariés, avec des grosses industries comme Lubrizol, Cherton, Safran, Bolloré Logistics etc.

Les salariés doivent encore se réunir en assemblée générale à partir de 17h lundi, les actions ne devraient donc commencer que mardi. Elles devraient être au moins aussi dures que la semaine dernière : "C'est certain qu'on ne va pas faire que distribuer des tracts."

Débit réduit chez TotalEnergies

Dans la partie raffinerie de TotalEnergies, à Gonfreville-L'Orcher, la production reste en débit minimum. "Le carburant est produit avec un volume minimum, mais reste stocké, rappelle Johann Senay. Il n'est pas distribué."

Des discussions auront également lieu ce lundi matin pour décider de la suite de la grève. "Mais pour le moment on a des consignes de grève jusqu'à lundi soir avec la direction."

Des militants "extrêmement déterminés" à Dieppe

"Des choses sont prévues", annonce Mathias Dupuis, délégué syndical CGT à Dieppe. Les militants souhaitent les garder secrètes mais lâche déjà qu'il s'agira d'actions "contre ceux qui soutiennent la réforme des retraites", en plus d'actions pour bloquer l'économie.

"Les élus, les députés : il faut qu'ils s'attendent à voir les conséquences de leurs choix irresponsables", poursuit le délégué syndical. "On est extrêmement déterminés, c'est cette semaine qu'il faut tout donner."