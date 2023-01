Retraites : une cinquantaine de personnes à Châteauroux pour "mettre en lumière l'injustice" de la réforme

Ils étaient une cinquantaine, sous une pluie fine, avec quelques lampes torches, sur la place de la République de Châteauroux. Des lampes pour "mettre en lumière l'injustice de cette réforme", expliquent-ils. Sylvie est artisan et se bat contre la réforme : "On ne peut pas augmenter l'âge de retraite comme ça, je suis pour une retraite à 60 ans avec un certain nombre de cotisations. Alors j'étais là le 19, je suis là aujourd'hui et je serai là le 31!", promet-elle.

Montrer une mobilisation qui ne faiblit pas, c'est aussi l'objectif de Laurent Calmon, secrétaire régional du SGEN CFDT. "Ce rassemblement intersyndical est là pour mettre la pression entre les deux gros rassemblements du 19 et du 31, on était plus de 8 000 à Châteauroux la semaine dernière, mais ces deux grosses journées sont quand même espacées l'une de l'autre, donc il nous a semblé important de redire qu'on était là, qu'on continuait à se mobiliser." Surtout que tous les syndicats sont mobilisés ensemble : "L'intersyndicale n'est pas réunie très souvent, avec le même mot d'ordre : 64 ans, c'est non ! On est tous derrière ce slogan. On a parfois nos désaccords mais là on est tous contre cette réforme !"

Mais pour Laurent Calmon, les choses bougent : "Il y a la grève, les rassemblements, mais notre action syndicale se passe aussi sur le terrain parlementaire. On rencontre les parlementaires, on leur écrit, on leur explique pourquoi on s'oppose à cette réforme !"