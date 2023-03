VIDÉO - Retraites : "Je sens une impuissance citoyenne" réagit le maire de Laval Florian Bercault

Pour la neuvième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, qui a réuni 3,5 millions de personnes selon la CGT et un peu plus d'1 million selon le ministère de l'Intérieur , la violence a franchi un cap. Le porche de la mairie de Bordeaux a été incendiée , des feux de poubelles à Paris, Lorient ou Rennes et plus de 450 interpellations partout en France. Le maire divers gauche de Laval, Florian Bercault, était l'invité de France Bleu Mayenne ce vendredi, il est revenu sur ces violences et sur son sentiment d'une propagation probable en Mayenne. "Je sens un ras-le-bol, je sens un sentiment de ne pas se sentir écouté, de l'impuissance citoyenne", explique-t-il.

Soutien aux élus locaux

"Il y a une violence symbolique qui est énorme de la part du gouvernement et une violence aussi importante dans la rue qu'il faut tout aussi condamner évidemment", continue Florian Bercault, "je suis en plein soutien des élus locaux, comme le maire de Saint-Brévin qui se fait cramer sa maison, on en est là, il y a un tel niveau de violence qu'il faut le condamner". Il soutient également le maire de Bordeaux qui se dit "choqué" par cette violence, "je le comprends".

Pour lui, la réforme est "profondément injuste", "en 2019, quand il était président lors du premier mandat, il disait l'âge légal, c'est injuste", continue le maire de Laval, "deuxième mandat, le président, toujours le même, dit, c'est juste, allez comprendre, donc premier mandat, c'est un président en marche, deuxième mandat, c'est un président en marche forcée, ça ne peut pas fonctionner".

Une faible augmentation du prix du repas à la cantine

Le maire de Laval est revenu ensuite sur le vote du budget 2023 de la commune ce lundi soir, avec notamment un investissement de près de 13 millions d'euros, suffisant pour mener à bien de nombreux projets, mais "on n'a jamais assez et on vit une période assez compliquée", ajoute-t-il, citant les projets de la place du 11 novembre, le réaménagement du quartier Saint-Nicolas ou encore la rénovation à Hilard de la salle Marcel Cerdan. Avec l'augmentation des charges sur l'électricité, le gaz et les baisses de subventions, la municipalité a décidé de renflouer les caisses avec une augmentation du prix du repas à la cantine pour les familles les plus aisées, "mais de manière très inférieure à l'inflation, une hausse max d'1,75 % de l'inflation", argumente le maire.

Concernant les travaux de la place du 11-novembre, le maire comprend le ras-le-bol, "évidemment qu'on l'entend et je suis aux premières loges avec l'hôtel de ville", dit Florian Bercault, "je souhaite que ce projet soit fédérateur et c'est un projet attendu".

Pas contre un nouveau mandat

Et puis trois ans après son élection à la mairie, on est à mi-mandat pour Florian Bercault, l'occasion de lui demander s'il souhaite poursuivre l'aventure. "Avec l'équipe municipale, nous engageons des projets qui dépassent largement le mandat et évidemment pour réussir, il faut aller au-delà de quelques années d'engagement", conclut l'élu qui avoue donc à demi-mot qu'il ne serait pas contre de se lancer dans un nouveau mandat, "un peu de stabilité à Laval ça ferait du bien pour notre département".