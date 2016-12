Rétro 2001 : une grande année pour les sportifs poitevins

2001 marque les grands débuts de Sylvain Chavanel, Simon Pagenaud et Brian Joubert. Les Chamois ne sont pas en restent avec un superbe parcours en coupe de la Ligue.

2001, grand cru pour le foot dans les Deux-Sèvres. Cette année-là, les Chamois Niortais réalisent l'une des plus belles saisons de l'histoire du club. En course quasiment jusqu'au bout pour une montée en Ligue 1, les footballeurs niortais terminent finalement quatrième de Ligue 2 avec un total de 59 points. Les Chamois, deuxième meilleure attaque du championnat avec 58 buts inscrits, vont surtout s'offrir un très beau parcours en coupe de la Ligue et se hisser jusqu'en demi-finale face à Monaco.

Premier "quad" pour Joubert

2001, ce sont aussi les débuts de trois futurs grands sportifs poitevins. Le cycliste Sylvain Chavanel effectue sa 1ère saison au sein de l'équipe Bonjour, le pilote Simon Pagenaud valide sa place en Formule Renault. Et le patineur Brian Joubert se fait repérer lors d'une compétition internationale à Lyon. "Cela s'appelait le Top Jump, et pour la première fois, je passe un quadruple saut en compétition officielle devant plus de 3.000 personnes" se souvient, ému, le champion du monde 2007 de patinage artistique.

Monshipour, la légende en marche

2001 est aussi une année importante pour le boxeur poitevin Mayar Monshipour. Imbattable depuis deux ans, il remporte la coupe de France. Quelques mois plus tard, il est sacré champion de France des super-coqs avant de conquérir l'Europe et le monde dans sa catégorie. C'est aussi cette année-là que le jeune homme, né à Téhéran, est naturalisé Français.

Du bronze pour Ramalalanirina

Enfin en mars 2001, aux mondiaux d'athlétisme en salle à Lisbonne, la Poitevine Nicole Ramalalanirina obtient la médaille de bronze sur 60m haies.