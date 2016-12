RÉTRO 2016 - La vente de terrains à un euro le mètre carré à Villeneuve-les-Genêts

Cette commune de Puisaye de 300 habitants est la première du département à faire cette proposition pour attirer de nouvelles familles. C’était en février dernier.

Le maire de Villeneuve-les-Genêts s'est inspiré de ce qui s'est fait avec succès dans d'autres régions, en Bretagne notamment : Proposer des terrains à bâtir à un prix très attractif, un euro le mètre carré. Car la dernière maison construite dans le village remonte à 2011. Cette proposition, pour attirer de nouvelles familles, a été plutôt bien perçue par les autres maires alentours rappelle Gérard Legrand, le maire.

Quelques semaines après l’annonce de cette vente, la commune a reçu plus de vingt demandes de la France entière.

"On a eu des demandes de l’Isère, du Pas-de-Calais, de la région parisienne, du Loiret et une de l’Yonne. Ceux sont des gens qui désirent devenir propriétaires et souvent c’est déjà 30 à 40 mille euros à mettre dans l’achat du terrain lorsqu’on est à proximité d’une ville. Ici, ces familles n’ont que le prix de la maison grosso modo"