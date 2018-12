Rétro 2018 en Loire-Atlantique : l'abandon du projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes

France Bleu Loire Océan vous propose de revivre les événements qui ont marqué l'année 2018 en Loire-Atlantique et en Vendée. Retour sur l'abandon du projet d'aéroport, très controversé, à Notre-Dame-des-Landes.

La décision, tant attendue, tombe le 17 janvier 2018 : le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes est abandonné. Une décision qui met fin à 50 ans de négociations, d'opposition et de rapports divers et variés. Sur la désormais célèbre ZAD, agriculteurs, zadistes et habitants sautent de joie.

François de Rugy, actuel ministre de l'écologie, salue une "sage décision d'Edouard Philippe". De la joie aussi pour Françoise Verchère, opposante historique au projet. Pour elle, c'est un "immense soulagement. Il n'y aura pas de destruction de bocage."

Au contraire, du côté des partisans du projet, la déception est forte. L'ancien maire de Nantes et ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, dénonce un "mauvais coup pour Nantes" et estime que c'est "la victoire des zadistes". L'actuelle édile de Nantes, Johanna Rolland, parle de "trahison". Quant au président du conseil départemental de Loire-Atlantique et président du syndicat aéroportuaire du Grand Ouest, Philippe Grosvalet, il réagit à une "très mauvaise décision".

Je prends acte de la décision du gouvernement et je la regrette, c’est un déni de démocratie et une faille dans le développement du grand Ouest, je prends date #Nddl — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) January 17, 2018

L'évacuation de la ZAD

Edouard Philippe, le premier ministre, propose alors de moderniser l'aéroport de Nantes-Atlantique, et demande aux zadistes d'évacuer les lieux. Les agriculteurs expulsés pourront retrouver leurs terres.

Mais après la fête, la situation sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes se tend. Début avril, les gendarmes arrivent sur la zone et tentent de procéder aux expulsions des occupants illégaux pour "mettre fin à la zone de non-droit" explique le ministère de l'Intérieur. Des affrontements éclatent, un étudiant a la main arrachée en ramassant une grenade lacrymogène.

Le 13 avril, la préfète de Loire-Atlantique confirme la fin des opérations d'expulsions. Elle annonce également que les occupants qui veulent rester ont jusqu'au 23 avril pour se régulariser. Une semaine plus tard, une délégation est reçue à la préfecture et annonce avoir déposé des demandes nominatives, comme le demandait le gouvernement.

Mais depuis, si le calme est revenu à Notre-Dame-des-Landes, la question du foncier est loin d'être réglée et de nombreuses incertitudes subsistent. Agriculteurs et zadistes demandent à l'Etat de clarifier la situation de certaines terres agricoles. Les premiers veulent récupérer leurs terres, les seconds n'envisagent pas de partir et d'abandonner les projets mis en place depuis des mois, voire des années.

Le 15 novembre, 200 zadistes ont occupé les locaux de la direction départementale des territoires et de la mer pour réclamer des garanties sur leurs projets agricoles. Les manifestants veulent des baux ruraux pour les quinze dossiers retenus par la préfecture et qui bénéficient actuellement de conventions d'occupations précaires expirant fin 2018.