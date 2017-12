Chambéry, France

Le SOC Rugby n'a pas tout perdu lors de la finale de Fédérale 1 face à Nevers en mai dernier Copier

Une finale perdue tout près du but

En 2017, les rugbymen chambériens du SOC sont passés tout près de la montée en ProD2.

Le 5 mai dernier, le stade municipal de Chambéry , toujours aussi vétuste, est plein à craquer pour le match aller de la finale de fédérale 1 face à Nevers. Ce soir là le SOC l'emporte de neuf points. Chambéry l'outsider n'a jamais été aussi près du deuxième échelon du rugby professionnel, près de 40 ans après l'avoir quitté. Une semaine plus tard en match retour dans la Nièvre, c'est Nevers qui s'envole en ProD2.

Le SOC a gagné un gros coup de projecteur sur le rugby chambérien

Mais la saison est belle et l'ailier Sofian Klouchy relativise: "C'est pas une fin en soi, au contraire faut que ce soit une continuité. J'espère que les collectivités, la mairie seront derrière nous et que ça va être un gros coup de projecteur pour la ville et le rugby chambérien".

En fait à la fin de cette finale à Nevers, les dirigeants sont presque soulagés: ils ont un an de plus pour réussir la métamorphose. Ils savent que Chambéry aurait eu du mal structurellement à survivre en proD2. Mais le club a posé des jalons même si le budget est toujours de deux millions d'euros, et même si les subventions publiques n'augmentent pas.

On sent bien qu'en 2017, un cap a été franchi: le stade se met aux normes avec des loges en bord de pelouse, des panneaux électroniques. Désormais le président Yves Garçon ne cache plus ses ambitions : " Tout ce qu'on fait maintenant va nous aider si on monte l'année prochaine. Chambéry est en train de se mettre en rang pour changer de dimension".

Rendez-vous au printemps pour une deuxième chance. A la trêve Chambéry est deuxième de la poule d'accession à cinq points du leader Aix-en-Provence.