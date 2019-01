Rétro 2018 dans l' Hérault : la naissance de quadruplés à Montpellier

Les quadruplés montpellérains fêtent leur un an

Montpellier, France

Cela faisait 20 ans que la maternité du CHU de Montpellier n'avait pas connu un tel événement , la naissance de quadruplés . Noor, Hajar,Kheîry-Dine et Chemsy-Dine sont nés le 5 janvier 2018 et fêtent donc aujourd'hui leur 1er anniversaire et à voir la photo que leur maman nous a envoyé : ils vont bien.

Rofrane et Nasser, leurs jeunes parents, 24 et 29 ans nous avaient accueilli un mois après alors qu'ils s’apprêtaient à quitter la maternité pour rentrer chez eux avec leurs quatre bébes . Ils nous avaient impressionnés par leur sérénité .

rencontre avec Rofrane et Nasser, le jour de leur sortie de la maternité avec leurs quadruplés Copier

Rofrane partage son histoire et son quotidien de maman de quadruplés sur https://wwwinstagram\.com/mumofquad/