Rétro 2018 dans le Nord Franche-Comté : les infos qui vous ont marqués sur francebleu.fr et les réseaux sociaux

Quels ont été les sujets les plus lus, commentés, "likés" ou partagés sur francebleu.fr et les réseaux sociaux de France Bleu Belfort Montbéliard ? Réponse en cinq points.

Franche-Comté, France

C'est un peu la rétro des internautes de France Bleu : nous avons cherché quels sujets vous aviez préférés en 2018 sur francebleu.fr et sur les réseaux sociaux de France Bleu Belfort Montbéliard. Découverte ou redécouverte en photos et vidéos.

L'info qui vous a frappés : dramatique accident sur l'A36

Une tôle qui s'échappe d'une camionnette et vient percuter le pare-brise d'une voiture sur l'autoroute. Le coup du sort pour une famille originaire du Doubs, qui circulait sur l'A36 à la hauteur de Brognard, en juin 2018. Le conducteur, âgé de 35 ans, est tué. Son épouse et leurs deux jeunes enfants sont blessés.

A Mandeure, une jeune maman succombe sous les coups de son compagnon

Le 25 octobre, un homme de 23 ans frappe sa compagne qui succombe quelques heures plus tard à ses blessures. Cette affaire tragique sème la consternation dans le Pays de Montbéliard. Elle est abondamment commentée sur la page Facebook de France Bleu Belfort Montbéliard. Alors que l'auteur des coups est mis en examen et écroué pour meurtre, un élan de solidarité se forme pour Adelissa, la petite fille de 14 mois du couple. Les collègues de la victime? au magasin Super U de Mandeure? organisent une collecte et des ventes de gâteaux.

Votre tweet préféré : le mouvement des gilets jaunes

A la veille de l'acte I du mouvement des gilets jaunes, certains manifestants ont passé la nuit sur le parking du centre commercial de Bessoncourt. Dans la matinée, ils sont plus de 200 sur ce point de rassemblement. Ce jour-là dans le nord Franche-Comté, on compte plus de 2.000 manifestants.

Sur le parking du Auchan a Bessoncourt les 1ers #GiletsJaunes sont deja là. Certains ont passé la nuit ici pic.twitter.com/3l3PSvjWzA — France Bleu Belfort Montbéliard (@bleubelfort) November 17, 2018

Votre vidéo préférée sur Facebook : la Patrouille de France au-dessus des Eurockéennes

Pour célébrer la 30e édition des Eurockéennes, les Alphajets de la Patrouille de France survolent le site du festival. Une dizaine de passages alors que, par chance, le soleil apparaît dans le ciel. Les spectateurs du Malsaucy et même ceux des villages alentours ont apprécié.

Notre coup de coeur : 15.000 personnes fêtent à Belfort la victoire en Coupe du monde

Le 15 juillet, Belfort est bleu blanc rouge. Sur le parking de l'Arsenal, au pied du Lion, 15.000 personnes vibrent pour la deuxième étoile de l'équipe de France de football.