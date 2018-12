Rétro 2018 en Alsace : les infos qui vous ont marqués sur francebleu.fr et les réseaux sociaux

L'année s'est terminée tragiquement en Alsace avec l'attentat de Strasbourg. C'est l'événement de 2018 dans la région. Mais en scrutant francebleu.fr et nos réseaux sociaux, nous avons retrouvé des infos, photos et vidéos qui vous ont également marqués. A (re)découvrir.

Alsace, France

L'année 2018 restera à jamais marquée par l'attentat qui a fait cinq morts et une dizaine de blessés le soir du 11 décembre, sur le marché de Noël de Strasbourg. Cette attaque terroriste résonne dans l'actualité nationale, européenne et en chacun d'entre nous. En 2018, les faits majeurs ont aussi été le mouvement des gilets jaunes et le dossier GCO, la mort de Naomi Musenga et la disparition de Sophie Le Tan, la sécheresse ou encore l'incendie et les projets d'Europa Park.

Mais sur francebleu.fr et les réseaux sociaux de France Bleu Alsace, nous avons aussi déniché les cinq infos qui vous ont fait réagir cette année.

L'article qui vous a fait cliquer

"Appel à témoins après une scène surréaliste sur l'A35". Le titre est prometteur et l'histoire est à la hauteur. Le 19 septembre, un camionneur espagnol fait appel à un dépanneur alors qu'il circule sur l'autoroute au niveau de Strasbourg : les freins de sa remorque sont en panne. Le garagiste intervient mais conseille au routier de sortir car la sécurité de l'ensemble routier ne lui semble pas assurée. Sauf que le conducteur ne l'entend pas de cette oreille. On vous raconte la suite.

Votre vidéo préférée sur Facebook

Chaque année au mois de septembre, le concours de brame du cerf organisé par le parc de Sainte-Croix en Moselle donne un coup de projecteur en vidéo sur une passion peu commune. Nous avons ainsi fait connaissance avec Pierre Schmidt, spécialiste alsacien de la discipline. Aller, on se la refait cette vidéo.

Votre post Facebook préféré

Sur la page Facebook de France Bleu Alsace, vous avez plébiscité -et longuement commenté- l'appel lancé en novembre par un artisan boulanger de Colmar éprouvant des difficultés à recruter.

Votre tweet préféré

Quand une visite ministérielle sort du programme établi pour tourner au dialogue musclé : c'était le 23 février à PSA Mulhouse. Accompagné du PDG de Peugeot Citroën, Carlos Tavares, Bruno Le Maire venait visiter l'atelier de montage de la toute nouvelle DS7 Crossback et découvrir la dernière Peugeot 508. La petite histoire retiendra l'échange entre le ministre et le CGTiste Salah Keltoumi, l'un accusé de faire "des cadeaux aux patrons", l'autre de "mener le pays à sa ruine".

- "Nous sauvons des travailleurs"

- "C'est vous les 6 millions de chômeurs"

L'échange musclé entre Bruno Le Maire et un syndicaliste CGT de PSA Mulhouse https://t.co/aUTIprsmJBpic.twitter.com/4KfDHKrfPi — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) February 23, 2018

Huit mois avant le coup d'envoi du mouvement, le syndicaliste portait un gilet jaune...

Notre coup de coeur

Encore une histoire de cerfs. Ceux qui, depuis quelques années, fréquentent les alentours des gîtes de la Ferme du Schneeberg, à Wangenbourg-Engenthal. Après un premier, baptisé Jules par le gérant, Vincent Herrmann, un second, César, s'aventure dans la cour et croque tomates et melons, en compagnie des canards et même du chien ! Des scènes poétiques immortalisées par les occupants du gîte.