Rétro 2018 : les infos qui vous ont fait réagir dans le Loiret cette année

Alors que 2018 s'achève, la rédaction de France Bleu Orléans vous propose un retour sur les faits d'actualité qui vous ont marqué de cette année. L'article le plus lu sur notre site internet, la vidéo la plus vue ou encore le post le plus partagé, retrouvez ce qui a fait 2018 dans le Loiret.

2018 se termine, 2019 va bientôt commencer, l'occasion pour la rédaction de France Bleu Orléans de revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité cette année. Découvrez l'article le plus lu sur notre site internet, la vidéo la plus vue ou encore notre coup de cœur 2018.

La vidéo la plus vue

La vidéo que vous avez le plus regardée sur la page Facebook de France Bleu Orléans cette année est particulièrement reposante. C'était celle des rues enneigées et calme au petit matin du 30 octobre après des chutes de neige.

Le tweet le plus retweeté

La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes Marlène Schiappa prend la défense de la jeune fille désignée pour figurer Jeanne d'Arc aux fêtes Johanniques en 2018 à Orléans. Mathilde Edey Gamassou, est depuis sa désignation, violemment attaquée et insultée sur les réseaux sociaux. La secrétaire d'Etat chargée de l'égalité femmes-hommes s'est dite prête à aller "devant la justice pour protéger cette jeune fille", de la "fachosphère."

Jeanne d'Arc 2018 Orléans : Marlène Schiappa prête à aller "devant la justice pour protéger" la "jeune fille" de la "fachosphère"https://t.co/ZRE3RTEnqepic.twitter.com/WLK7pFm2rz — France Bleu Orleans (@FBOrleans) February 23, 2018

L'article le plus lu

C'était la belle histoire de l'été. Timothée, un petit garçon de 5 ans en vacances dans le Loiret, avait envoyé une carte postale de remerciement à la police. Grâce à la mobilisation des internautes, il a été retrouvé et a pu visiter un commissariat dans la Marne.

Votre photo préférée

Le 20 septembre, à Orléans, un homme monte sur la statue de Jeanne d'Arc, place du Martroi, pour y accrocher un drapeau tricolore assez particulier. Une question y est inscrite: "Anaïs, veux-tu m'épouser ?" Cette demande en mariage originale vous a beaucoup plu, (et on ne sait pas quelle a été la réponse d'Anaïs !)

Le post le plus partagé sur Facebook

Les parents de Maïa lancent un appel début août pour trouver un donneur de moelle osseuse compatible avec leur fille. Âgée de 20 mois et originaire d'Olivet, Maïa est atteinte d'une maladie rare et attend une greffe de moelle osseuse le plus vite possible mais les chances de compatibilité sont complexes.

Notre coup de cœur

Le vélo électrique du futur sortira peut-être d'une PME d'Olivet, près d'Orléans : l'entreprise STEE a mis au point un prototype totalement innovant, sans batterie, mais équipé de supercondesanteurs. Plus besoin de le recharger, puisqu'il se recharge tout seul, lorsqu'on pédale !