Rétro 2018 : les infos qui vous ont fait réagir en Berry cette année

Par France Bleu Berry, France Bleu Berry

Alors que 2018 s'achève, la rédaction de France Bleu Berry vous propose un retour sur les faits d'actualité qui vous ont marqué de cette année. L'article le plus lu sur notre site internet, la vidéo la plus vue ou encore le post le plus partagé, retrouvez ce qui a fait 2018 pour vous en Berry.