Rétro 2018 : les infos qui vous ont fait réagir en Creuse cette année

Creuse, France

2018 se termine, 2019 va bientôt commencer, l'occasion pour la rédaction de France Bleu Creuse de revenir sur les événements qui ont marqué l'actualité cette année. Découvrez l'article le plus lu sur notre site internet, la vidéo la plus vue ou encore notre coup de cœur 2018.

La vidéo la plus vue

En 2018, la vidéo de France Bleu Creuse la plus regardée est celle de l’évacuation de la préfecture par les forces de l'ordre le 18 septembre dernier. Six personnes refusaient de quitter les lieux après une rencontre avec le secrétaire général de la préfecture, elles venaient plaider la cause d'un jeune Soudanais qui vit à Faux-la-Montagne et souhaitait demander l'asile. Il a finalement obtenu gain de cause en octobre et a pu déposer sa demande en Creuse.

Le tweet le plus retweeté

Le 17 novembre, c'est la première grande action des Gilets jaunes dans toute la France. En Creuse, ils étaient 1.400 personnes mobilisées ce jour-là selon la préfecture, une quinzaine de barrages filtrants ont été mis en place dans le département.

Blocage des #giletsjaunes au rond point de l'intermarché à Guéret, les voitures doivent attendre 10 minutes avant de passer pic.twitter.com/K480ZzmJrt — France Bleu Creuse (@FBCreuse) November 17, 2018

L'article le plus lu

A 10 jours du passage de la limitation sur les routes à 80km/h, la présidente du conseil départemental de la Creuse, Valérie Simonet l'affirme, elle ne changera pas les panneaux sur les axes secondaires. "En l'absence de concertation, que l'Etat se débrouille" a-t-elle déclaré au micro de France Bleu Creuse.

La photo la plus aimée

Le 22 mars 2018, Gauvain Sers, le plus creusois de tous les chanteurs français, est en concert à l'Olympia. La mythique salle parisienne a vu passer les plus grands de la chanson et de la musique. C'est une nouvelle consécration pour Gauvain Sers, disque de platine pour son premier opus "Pourvu."

Le post le plus partagé sur Facebook

En novembre dernier, Francine, une habitante d'Indre-et-Loire, lance un avis de recherche pour retrouver deux motard creusois. Ils lui sont venus en aide après qu'elle a eu un accident de la route dans les Deux-Sèvres un mois plus tôt. Le couple avait notamment sorti ses deux petits enfants de la voiture et s'était occupé d'eux.

Notre coup de cœur

Notre coup de cœur 2018 en Creuse c'est la tombée de métier pour les tapisseries dédiées à l'oeuvre de J.R.R Tolkien à Aubusson. Trois ont déjà été dévoilées, les autres sont en cours de tissage dans les locaux de la cité internationale de la tapisseri. Treize autres tapisseries, consacrées à l'univers de Tolkien seront tissées d'ici 2022.