On continue notre coup de projecteur sur les événements marquants de 2019 dans l'Hérault.Ce matin c'est un événement heureux qui a fait des envieux : un couple de montpelliérains a remporté 21 millions d'euros au tirage du loto le 15 mai 2019 .

Rétro 2019 dans l'Hérault : le 4ème plus gros gain du loto remporté à Montpellier

Hérault, France

Un couple d' Héraultais est entré en 2019 dans le cercle des grands gagnants du loto, ce couple a remporté la somme record de 21 millions d'euros au tirage du loto du mercredi 15 mai 2019. C'est le 4ème plus gros gain en France et le plus gros remporté dans l'Hérault.

Le couple qui a souhaité garder l'anonymat a validé sa grille gagnante dans le point presse des halles Jacques Coeur à Montpellier, à deux pas des studios de France Bleu Hérault. On appris par la FDJ que les 6 bons numéros 27-38-42-44-46 /1 correspondaient à des dates importantes de leur vie .

Rétro 2019 : le plus gros gagnant du loto dans l' Hérault Copier

à lire aussi Un Héraultais remporte 21 millions d'euros au loto