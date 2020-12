Rétro 2020 : à Clermont-Ferrand, Isabelle et Ruben chantent pour leurs voisins pendant le confinement

Cette année 2020 reste évidement marquée par la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus et toutes ses conséquences. A Clermont-Ferrand, pendant le premier confinement, Isabelle et son fils Ruben ont donné des concerts depuis leur terrasse et apporté un peu de joie à leurs voisins.

Pendant le premier confinement à Clermont-Ferrand, dans le quartier Vallières, Isabelle et son fils Ruben, ont improvisé tous les soirs des mini concerts, encouragés par des voisins, heureux de retrouver un peu d'humanité. Chaque soir à 20h, après les applaudissements et bruits de casseroles en hommage au personnel soignant, cette esthéticienne de métier et son fils installaient le matériel à karaoké et poussaient la chansonnette pour les habitants du quartier, elle au micro et lui à la flûte à bec.

Jean-Claude et Denise, les voisins les plus proches, appréciaient ces concerts improvisés, "ça anime un peu notre quartier. On se salue entre voisins. D'une fenêtre à l'autre on se fait des petits coucous, de loin." Une manière d'apporter un peu de chaleur humaine dans le quartier pendant ces semaines difficiles pour Isabelle, "c'est toujours motivant et surtout c'est plein de plaisir" expliquait-elle.

Les voisins d'Isabelle et Ruben apprécieraient ces moments de convivialité en plein confinement. © Radio France - Claudie Hamon

Huit mois plus tard, Isabelle a retrouvé le chemin du travail et avec l'association Face à la Rue, elle a organisé la collecte des Boites de Noël pour les plus démunis. Ruben s'est mis au théâtre, et pour tous les deux ces moments du mois d'avril 2020 ont permis de nouer des liens dans le quartier.