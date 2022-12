Rétro 2022 : l'affaire Yvan Colonna ouvre un nouveau chapitre de l'histoire de la Corse

Le matin du 2 mars 2022, l'Assemblée de Corse célèbre les 40 ans de la décentralisation . À front renversé de l'Histoire, Gilles Simeoni apprend à la mi-journée l'agression d'Yvan Colonna à la maison centrale d'Arles par un codétenu, Franck Elong-Abé, un djihadiste depuis mis en examen. Le soir-même, plusieurs centaines de personnes se rassemblent à Ajaccio, Bastia ou encore Corte à l'appel de partis politiques, d'associations de défense des prisonniers et de syndicats étudiants.

L'agression, ultra violente, dure 9 minutes, dans le huis clos d'une salle de sport carcérale. Yvan Colonna est transféré entre la vie et la mort dans un hôpital marseillais, où il décédera le 21 mars . Très tôt, justice et administration pénitentiaire annoncent l' ouverture de deux enquêtes , l'une judiciaire l'autre administrative. "Il y a manifestement eu un dysfonctionnement majeur qui a entraîné l'agression", admet Gabriel Attal, alors porte-parole du gouvernement.

Soir après soir, la révolte gronde

Le 6 mars, la plus grande manifestation depuis l'assassinat du préfet Erignac réunit plusieurs milliers de personnes à Corte derrière les mots d'ordre "Statu francese, assassinu" et "Ghjustizia è verita". Dans une synthèse préfectorale des manifestations que France Bleu RCFM a pu consulter, le bilan de cette journée du dimanche 6 mars fait état de 39 blessés : 25 manifestants et 14 membres des forces de l'ordre.

Toujours à Corte, quatre jours plus tard, une assemblée générale des nationalistes à Corte tente de destituer Gilles Simeoni dans ce que le président de la collectivité de Corse appellera "un putsch dirigé par [ses] opposants". Dans le même temps, Gilles Simeoni pointe les zones d'ombre dans l'agression d'Yvan Colonna, visant l'État : "L'État français porte une responsabilité accablante dans ce qu'il s'est passé".

Le 9 mars, c'est à Ajaccio que les heurts se poursuivent. Le tribunal est incendié et la placette Erignac manque d'être détruite, finalement protégée des émeutiers par l'intervention de militants nationalistes. À l'issue de cette soirée, 5 manifestants sont blessés à Ajaccio. Quatre jours plus tard, le 13 mars, la violence atteint son paroxysme à Bastia : une pluie de 600 cocktails molotov tombe, 74 membres des forces de l'ordre sont blessés, l'hôtel des impôts et l'agence de La Poste sont incendiés, tandis que la préfecture concentre l'essentiel des projectiles.

Après avoir appelé au calme depuis Paris, Gérald Darmanin arrive en Corse le 16 mars. Il entame alors des discussions autour de l'autonomie et déclare "parler sans tabou", invoquant "deux lignes rouges" : la reconnaissance du peuple corse et celle de la citoyenneté qui en découlerait. Après une période d'accalmie de quelques jours, l'annonce de la mort d'Yvan Colonna le 21 mars est faite par sa famille.

Le nationaliste est inhumé le 25 mars dans le caveau familial situé à l'entrée du village de Cargèse, où des milliers de personnes viennent lui rendre un dernier hommage. Le 3 avril, à Ajaccio, un ultime rassemblement derrière la banderole "Statu francese assassinu" est le théâtre de nouvelles violences, où 26 personnes sont blessées, dont 14 manifestants. Entre le 6 mars et le 6 avril, 292 personnes ont été blessées en Corse, 216 membres des forces de l'ordre et 76 manifestants.

C'est dans ce contexte que Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité pour l'assassinat du préfet Erignac, et en détention depuis 1999 sur le continent, sont transférés à la prison de Borgo le 11 avril.

Le processus politique, qui en est à ses balbutiements, accouche d'un cycle de discussions au rythme de huit réunions, à raison de rendez-vous toutes les six semaines entre la place Beauvau et les 21 élus corses. Le ministre de l'Intérieur revient sur l'île fin juillet, tandis que Gilles Simeoni plaide toujours pour la justice et la vérité dans l'affaire Colonna. Il accuse également la responsabilité de l'État.

En pratique, trois enquêtes sont en cours : une instruction menée par la justice, un rapport de l'administration pénitentiaire qui a révélé des dysfonctionnements et un volet parlementaire .

Mais la question du commando Erignac parasite à nouveau les relations corso-parisiennes après le rejet de la demande de semi-liberté de Pierre Alessandri. Les élus corses quittent la table des négociations.

La chambre d'appel d'application des peines antiterroriste rendra son verdict le 31 janvier prochain . Date à la suite de laquelle Gérald Darmanin devrait finalement revenir en Corse, après deux annulations successives , pour réamorcer le processus.