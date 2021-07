Rétrogradation du Tours FC, "quand on veut tuer son chien on dit qu'il a la rage" s'insurge Guillaume Barré

L'avenir du Tours FC s'assombrit. La Commission régionale de contrôle des clubs (CRCC), sorte de "gendarme financier" à l'échelon régional, a décidé de la rétrogradation du club de football en championnat régional. Une décision "inexplicable" pour le président-délégué du club, Guillaume Barré. "Nous avions la protection du tribunal de commerce [le club est en redressement judiciaire depuis le 25 mai, ndlr] qui nous permettait de geler nos dettes pendant un an. Nous avions un article qui prenait en compte la difficulté des clubs et qui assurait une certaine bienveillance de la Fédération française de football suite à cette saison blanche. On a pu se rendre compte de la bienveillance dont ils ont fait preuve à notre égard… On avait un dossier solide avec des comptes certifiés par notre commissaire aux comptes, avec un mandataire judiciaire qui s'était engagé à montrer que notre trésorerie était viable sur toute la saison, ainsi qu'un administrateur judiciaire. Bref, cette décision est inexplicable. C'est un vrai coup de poignard. Alors évidemment, on va avoir droit à un dossier rempli de termes juridiques pour vous expliquer le pourquoi du comment mais bon… quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage."

J'aurais aimé avoir au téléphone les personnes qui ont pris cette décision, lorsque j'avais les salariés du club en pleurs - Guillaume Barré

Guillaume Barré estime qu'au delà de cette décision, qui n'a pour le moment pas été motivée par la CRCC, c'est le président-propriétaire du Tours FC qui est visé. "Clairement, on veut mettre à mal le propriétaire et on tape sur sa société, le Tours FC, pour l'atteindre. J'aurais aimé avoir au téléphone les personnes qui ont pris cette décision quand j'avais les salariés du club en pleurs qui m'appelaient pour savoir quel allait être leur avenir. Je ne quitterai pas le navire mais Jean-Marc Ettori est écœuré. Pour le coup, il jette l'éponge. Il n'a plus du tout envie de s'investir dans le club. Il reste le propriétaire, mais il restera éloigné du club en attendant qu'un nouveau repreneur se présente ou de nouveaux actionnaires."

Le président-délégué compte faire appel de cette décision. Il le fera une fois qu'il recevra les motivations de cette décision.