Rétrospective 2019 : entre catastrophes naturelles et protestations sociales en Drôme Ardèche

En 2019, la nature s'est déchaîné et a souffert en Drôme Ardèche : épisodes de grêle et neige exceptionnels, sécheresse et incendies, et bien sûr séisme au Teil. L'année a aussi été marquée par de multiples manifestations : gilets jaunes, hôpitaux, lycéens, etc.