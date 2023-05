Retrouvailles d'anciens élèves et de professeurs 30 ans après dans un collège de Montpellier

Ils étaient collégiens quand la chanson "Place des Grands Hommes" de Patrick Bruel est sortie. Et ce dimanche 30 avril, ils se sont donnés rendez-vous non pas dix mais trente ans après s'être quittés. 150 anciens élèves et une dizaine d'anciens professeurs se sont réunis au collège Camille Claudel, autrefois collège d'Assas, à Montpellier. Ils y étaient scolarisés entre 1984 et 1990.

Des retrouvailles émouvantes

Réunir tout le monde n'a pas été une mince affaire. Neuf mois de recherches via des connaissances et sur les réseaux sociaux. Stéphane Lantès, ancien élève, est à l'initiative de ce projet. "J'ai voulu faire ça pour retrouver mes anciens copains parce que le collège a été la période la plus importante de mon adolescence. Pour moi, c'était il y a 35 ans et j'y pense toujours quand je passe devant l'établissement scolaire." Rapidement, un groupe s'est formé autour de lui pour organiser cette journée. "C'est une belle aventure humaine. On a tissé des liens avec des anciens camarades" raconte Céline Galindo.

Nathalie et Julia étaient amies d'enfance et s'étaient perdues de vue. © Radio France - Morgane Guiomard

Le retour en classe a fait remonter des tas de souvenirs aux anciens élèves. Nathalie et Julia, des amies d'enfance qui s'étaient perdues de vue après un déménagement se sont retrouvées après toutes ces années. "Elle dormait à la maison. On a connu nos premières boums, notre premier voyage à Paris, nos premières amours ensemble." Plus question de s'oublier à présent. "Quand on s'est vues on s'est reconnues de suite, les larmes sont montées. Grâce à cette journée, on n'est pas prêtes de se quitter."

Revoir des anciens professeurs

Ces adolescents devenus adultes ont aussi retrouvé une dizaine de professeurs. Un grand moment d'émotion pour beaucoup d'entre eux quand ils ont discuté avec Monsieur Lucien Nicolas. Ce professeur d'anglais à la méthode novatrice. "On était placés en forme de U avec un espace au milieu. On jouait comme des petites pièces de théâtre et l'ambiance était dynamique. On se sentait impliqués" se souvient Brigitte. Lui qui animait des ateliers théâtre l'a, en partie, aidée à trouver sa vocation professionnelle. Puisqu'elle est monteuse vidéo. "J'aime aujourd'hui raconter des histoires et faire confiance à mes émotions. C'est ce que j'ai appris lors de ces ateliers de théâtre."

Des anciennes photos de classe ont été affichées dans la cour du collège. © Radio France - Morgane Guiomard

Emu, le retraité de 86 ans est "tellement heureux de les retrouver. Très content et très fier parce que ces jeunes qui étaient malléables et qui pouvaient devenir n'importe quoi ont trouvé une place dans la société. Ça, c'est le maximum que je pouvais attendre."

L'organisateur de cette journée ne compte pas s'arrêter là. Il pense déjà organiser une journée cuisine avec les anciens qui voudront venir.

