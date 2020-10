Pour la 13ème année consécutive, le CCAS de Châteauroux et plusieurs associations ont organisé une "Marche Bleue" autour du lac de Belle-Isle à Châteauroux. Une opération menée dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine réservée à la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées.

"On retrouve les copains", la Marche Bleue a réuni une centaine de personnes âgées à Châteauroux

Pour la 13ème année consécutive, le CCAS de Châteauroux et plusieurs associations ont organisé une "Marche Bleue" autour du lac de Belle-Isle à Châteauroux. Une opération menée dans le cadre de la Semaine Bleue, semaine réservée à la lutte contre l'isolement et la solitude des personnes âgées. Cette année, cette marche avait une importance particulière à cause de l'épidémie de coronavirus.

Le besoin de créer du lien

Ils sont une centaine, avec leur K-Way, leur bâton de marche et de bonnes chaussures et bien sûr un masque sur le visage. Monique mène son petit groupe de trois personnes elle est rodée, des "Marches Bleues", elle en a fait 7 et est "toujours contente de retrouver les copains et de créer des contacts".

Car c''est bien l'objectif de l'opération. Les personnes âgées sont nombreuses à n'avoir vu que très peu de monde depuis le début de la crise sanitaire.

Geneviève a très mal vécu le fait d’être loin de ses proches et surtout de sa famille qui habite en région parisienne, "ils sont à plus de 100 kilomètres, je n'ai pas pu les voir pendants des mois, les amis qui ont mon âge, ils sont nombreux à avoir peur de sortir, de voir du monde à cause de ce virus".

Forcément aujourd'hui, Geneviève profite "on papote, on échange des potins, des recettes de cuisine, on se raconte nos petites histoires".

Une édition difficile à cause de la pandémie

Pour éviter tout risque, les groupes ont été crées pour s'assurer de pouvoir respecter les gestes barrières. La marche bleue, édition 2020 apparaît pour certains moins conviviale "on comprend plus rien avec ce virus", peste Geneviève, "on n'a pas le droit de se toucher, de s'embrasser, il faut toujours porter le masque. Ce n'est pas évident".

Mais pas de quoi entamer la motivation de Dominique, en 2021, elle sera présente _"mais sous de meilleures conditions". _Un vœu pieu.