"On retrouve un peu d'intimité" avec les règles de visites assouplies dans la maison de retraite d'Ambazac

Premiers vaccinés, les pensionnaires des maisons de retour profitent depuis quelques jours du retour à un semblant de normalité, avec un assouplissement des règles de visites. Ceux qui ont reçu leurs deux injections peuvent à nouveau recevoir leurs familles dans leurs chambres, ou bien sortir eux-même pour aller chez leurs proches. Une réouverture des portes qui s'accompagne toujours de quelques précautions, mais pour les résidents de l'EHPAD du Muret, à Ambazac, c'est déjà une bouffée d'oxygène.

Des visites plus confortables et plus longues

Confortablement installé dans son fauteuil, André reçoit deux de ses cousines avec le sourire. Aucun d'entre eux ne se rappelle pas à quand remonte la dernière visite dans sa chambre, mais ça fait plusieurs mois. Et pour André, c'est bien plus confortable "parce que dans les petits salons on est bousculés, on n'est pas tranquilles. C'est mieux dans la chambre !"

"C'est plus convial et il est dans son élément" confirme Françoise, sa cousine. Ça permet aussi de s'occuper plus facilement de choses très pratiques. "On a un ourlet de pantalon à lui faire par exemple, on n'a pas pu le faire depuis Noël !" glisse-t-elle. La famille se réjouit aussi de disposer d'une heure de visite car c'est un progrès, même si ça reste limité.

Une intimité retrouvée

Quelques chambres plus loin, Christian profite enfin d'un tête à tête avec sa mère qu'il attendait depuis longtemps. "On retrouve un peu d'intimité, ne serait-ce que lui toucher la main, les épaules... Ce contact physique est important et ne peut pas se faire à la vue de tout le monde" confie-t-il avec pudeur. Il en a aussi profité pour poser son masque, ainsi que celui de sa mère, même si normalement le règlement impose toujours de le garder pour les visites.

"Pendant quelques temps il faut encore éviter les embrassades et les calins" -Thomas Lavaud, directeur de l'EHPAD d'Ambazac

"Attention tout de même, parce que ce n'est pas tout à fait comme avant" insiste Thomas Lavaud, le directeur de l'EHPAD d'Ambazac. Lui aussi est ravi de ces retrouvailles et du retour d'une certaine proximité, dans un lieu où les résidents sont chez eux. Il rappelle toutefois qu'il reste des règles à respecter, à commencer par les gestes barrières et une certaine distance. "La vaccination permet d'éviter les formes graves, pour autant il y a toujours le risque d'être contaminé ou de contaminer les autres." La prudence reste donc de mise, surtout face à la virulence de la troisième vague de l'épidémie de Covid-19.