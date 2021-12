"Retrouver l'ambiance de Noël" au réveillon solidaire de L'Escale, à La Rochelle

Du saumon, du rôti de chapon, du gratin dauphinois... Un beau menu était affiché, vendredi 24 décembre, sur la devanture de L'Auberge, le restaurant solidaire de L'Escaleà La Rochelle. L'association organisait son repas annuel du réveillon de Noël : 90 couverts, pour un repas entre 4 euros 50 et 7 euros, adressés aux plus démunis.

L'occasion de "retrouver les amis !"

Ils sont cinq, tous souriants, attablés ensemble autour d'une salade au saumon. "J'ai tout fini, donc ça veut dire que c'était très bon!" rigole Jacques, un habitué des repas de L'Escale. Il n'aurait loupé le réveillon pour rien au monde : "C'est sympa, ça nous permet de sortir et de voir du monde..." Un moment d'autant plus attendu que le réveillon de 2020 avait été annulé à cause de la pandémie. "On en a souffert", confie Catherine. "Je suis contente de retrouver un peu l'ambiance des fêtes de Noël !"

Les repas de L'Escale sont devenus incontournables dans la vie d'Eric : "J'y mange régulièrement. C'est très bien qu'il y ai un restaurant solidaire à La Rochelle. Ca permet à ceux qui ne peuvent pas aller au restaurant de se retrouver, d'être ensemble, de passer des bons moments..." souligne-t-il. "Et de retrouver les amis !" rigole Solange.

Audrey Robin, gérante du restaurant solidaire de L'Escale, à La Rochelle. © Radio France - Solène Gardré

Ici, tout le monde peut venir ! Il y a des personnes sans-abris, des personnes qui résident à L'Escale, des gens en appartement... Il faut sortir du cliché que seul les personnes sans-domicile peuvent venir manger dans notre restaurant solidaire." - Audrey Robin, gérante de L'Auberge

Derrière cet évènement, il y a une équipe de six personnes. Ils sont tour à tour serveurs, plongeurs en cuisine, à l'accueil... "Ici tout le monde fait tout", explique Audrey Robin, à la tête de la petite équipe. Et ils se donnent particulièrement pour ce réveillon : "C'est un moment très important pour nous, on s'applique encore plus que d'habitude. Parce qu'on a vraiment envie que ce réveillon soit unique et exceptionnel pour nos visiteurs !"