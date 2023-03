Retrouvez le détails des rues où la desserte en eau sera coupée à Nîmes ce mercredi

Attention si vous habitez le quartier des Hauts de Nîmes, la desserte en eau sera interrompue ce mercredi 29 mars entre 8h et 16h30. En cause, une opération de lavage et de maintenance sur le réservoir d'eau potable. Plusieurs rues sont concernées. Parmi elles, le chemin de la Cigale, l'ancienne route d'Anduze, une partie de la route d'Alès ou encore le chemin de la margeride. Pour toute question pratique, vous pouvez joindre le 09.69.366.102.

ⓘ Publicité

Toutes les rues concernées